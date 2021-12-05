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香港疫苗護照傳農曆年後上路 餐協倡接種率8成再推行

香港新聞組／香港5日電
據報疫苗護照最快農曆年後推出，圖為市民用手機掃描安心出行二維碼。（中通社資料照片）
據報疫苗護照最快農曆年後推出，圖為市民用手機掃描安心出行二維碼。（中通社資料照片）

香港9日起進入食肆及健身室等18類處所必須用安心出行，食物及衛生局長陳肇始昨日稱未滿16歲和65歲或以上人士入D類食肆時，已可「填紙仔」代替，當局正朝此方向研究，稍後宣布豁免細節。至於何時推出「疫苗護照」措施，餐飲聯業協會會長黃家和引述特首林鄭月娥稱會到農曆新年後推出。

明報報導，黃家和昨日表示，3日在一個活動中遇到林鄭月娥，他建議林太別急於推出「疫苗護照」，並指現時新冠疫苗接種率約七成，仍有三成人未打針，若強推「疫苗護照」會影響食肆生意，建議接種率升至八成才推行。他引述當時林太回答「不會太快，農曆年之後啦」。

據報導，至於強制使用安心出行於2日擴至18類處所，黃家和稱港府仍未公布豁免安排，餐飲業界普遍支持強制使用安心出行，「有部分人不想用安心出行，但都要食飯，就用外賣平台買，食肆照樣可做生意」。他認為日後「疫苗護照」最好與安心出行有同樣豁免安排，免得混亂。

報導稱，前日有消息稱長者、16歲以下，以及殘疾人士進入食肆等處所可獲豁免使用安心出行，至於食肆等處所如何分辨誰是殘疾者，消息指可以用社署的殘疾登記證明，也可以靠常識合理分辨，若未能分辨，不是食肆的責任。

報導引述稻苗學會會長黃傑龍稱，已向港府清楚表達食肆無責任、無權力查核顧客身分證或其傷殘登記證明，職員擔憂分辨顧客是否殘疾者時或惹爭端。黃傑龍認為日後只要顧客自稱是殘疾者，食肆就應讓其「填表」，一旦遇巡查發現其說謊，該顧客就犯法，食肆不應因此受罰。他說新安排只有A類食肆要重新適應，對B、C、D類食肆影響不大。

報導指出，社區組織協會幹事吳衛東表示，陸續收到市民捐贈智能手機，不過無家者即使獲贈智能手機，亦會擔憂被偷走、無法充電、無電訊服務等問題，建議當局容許無家者繼續「填紙仔」，長遠研究以登記八達通卡及智能身分證號碼代替安心出行。

疫苗 林鄭月娥 手機

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