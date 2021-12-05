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周焯華案起訴 女星安以軒、吳佩慈另一半捲入

香港新聞組／香港5日電
安以軒和老公陳榮煉為1歲女兒舉行慶生派對。（取材自臉書）
安以軒和老公陳榮煉為1歲女兒舉行慶生派對。（取材自臉書）

澳門小賭王、太陽城集團前主席「洗米華」周焯華日前因涉嫌在內地違法設立賭場，遭到當地警方逮捕後認罪，4日港媒再揭露，起訴中還有台灣藝人安以軒老公陳榮煉掌舵的德晉集團，以及吳佩慈男友紀曉波創建的恒升集團。

安以軒在台灣的的經紀人僅表示，藝人私事不回應。安以軒和澳門德晉集團CEO陳榮煉2017年結婚後，育有一對兒女，一家人感情相當幸福，她也經常在社群平台分享生活日常。剛度過完43歲的吳佩慈，6年內和富商紀曉波生下兩男兩女，但紀曉波仍沒有將吳佩慈娶進門，但她本人卻不在意，依然常常公開曬恩愛。

吳佩慈為男友紀曉波生了四個孩子，拍照當時肚子裡還有一胎。（取材自微博）
吳佩慈為男友紀曉波生了四個孩子，拍照當時肚子裡還有一胎。（取材自微博）

中媒財新網披露，在周焯華被捕後，澳門博彩中介行業巨震，近日澳門各大貴賓廳集團都在收縮業務，關停部分貴賓廳，並且要求涉及中國內地的股東要退股。

香港01報導，中國檢察院起訴書中，除了列出周焯華的太陽城外，德晉、恒升、廣東會、黃金、鉅星等澳門6大博彩中介行業也在內地涉嫌300多起非法開設賭場、偷越邊境、聚眾賭博等類似案件，光是當中一宗案件的涉案金額便超過人民幣122億元（約19億美元）。其中，德晉主席陳榮煉是安以軒的丈夫；恒升集團紀曉波是與吳佩慈育有兩子兩女的未婚男友。

報導指出，去年底江蘇無錫起訴澳門德晉集團，涉嫌和內地人士合謀於境內開設非法賭博網站遭到起訴，起訴書指明，德晉與入股被告約定分紅，又合謀於內地設非法賭博網站，德晉提供網址和電投帳號，將菲律賓馬尼拉德晉賭廳畫面直播傳輸至內地。案件也涉太陽城賭廳帳戶，總金額高達人民幣2.1億元（約3294萬美元）。

德晉及太陽城旗下賭場，涉去年浙江杭州與福建廈門兩起非法賭場案，涉案金額分逾人民幣1億元及人民幣810萬元。

而恒升去年也捲入浙江麗水非法開賭案，涉及的金額達人民幣1.1億元。紀曉波透過公關向媒體表示，他已退出澳門市場。目前周焯華已被逮捕，其他的涉案賭廳是否會同樣遭到究責，暫時尚未有更進一步的消息。

太陽城、德晉、廣東會、黃金、鉅星、恒升，是澳門市占率排名穩居前6大的博彩中介。德晉集團2007年於澳門成立，今年10月旗下貴賓廳轉碼數一舉超過太陽城，成為榜首。德晉集團主席兼執行董事陳榮煉，為福建省縣級晉江市的政協委員。

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