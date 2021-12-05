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在英港人與華人爆衝突 亞裔團體聯署批親中威脅

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

英國倫敦唐人街日前發生港人與華人衝突，相關華人團體事後「懸賞」徵集前香港議員羅冠聰、英國港僑協會創辦人鄭文傑住址。逾40個英國港人及亞裔團體3日則發表聯署，批評親中勢力威脅。

中央社引述自由亞洲電台中文網報導，英國監督組（The Monitoring Group）與英國福建華僑華人聯合總會、倫敦華埠商會等多個英國華人團體11月27日在倫敦唐人街舉辦反歧視集會。

由於參與集會的部分組織曾登報支持「港區國安法」，因此有港人組織質疑，這是親共華人組織借反歧視之名，為中共洗白的活動。

報導表示，這些港人組織在當天號召同時同地進行「和你lunch」活動。兩派人馬在唐人街「打對台」，之後演變成流血衝突。

事後，有超過40個在英港人及亞裔組織3日發布聯合聲明表示，數名港人當天是以和平方式抗議集會立場虛偽、誤導時，卻遭與會人士暴力襲擊。

聲明也提到，衝突發生後，英國華人社群間又流傳一則「懸賞」消息，指任何人若能提供鄭文傑及羅冠聰的英國地址就能獲得1萬元英鎊獎金，顯示有人正組織團隊，打算向任何支持香港獨立的港人組織施襲。

聯署信批評，這些恐嚇手段不僅威脅到港人及其他港人支持者的人身安全，更嚴重侵犯港人基本言論自由。

聯署者並呼籲英國民眾支持港人、東亞及東南亞人士，也呼籲各盟友攜手對抗在任何地方發生、一切形式的種族主義及獨裁國家暴力。

參與起草聯署信的鄭文傑表示，這是自2019年香港抗爭爆發後，在英港人組織聯合行動「破天荒」最多的一次，展現在英港人團結力量的行動。

他又說，族群矛盾問題在英國屬政治敏感議題，加上親中組織會利用法律團隊向媒體施壓，因此英國本地媒體鮮有報導相關事件。但隨著中共在英滲透勢力愈見猖獗，同時愈來愈多港人移居英國，可以預見未來在英華人和港人衝突會愈來愈多。因此期望這次襲擊事件能帶動英國各界的關注。

據報導，參與聯署的包括英國港僑協會（Hongkongers in Britain）、重光團隊（Fight for Freedom. Stand with Hong Kong）、香港協會（Hong Kong Umbrella Community）等近30個在英港人組織，以及自由西藏（Free Tibet）、世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）等超過10個藏人、維吾爾人與亞裔組織。

英國 華人 香港

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