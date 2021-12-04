梅艷芳媽媽氣到住院 痛罵兒子：什麼都要錢不是人

電影「梅艷芳」上映後在香港票房亮眼。(圖:索尼提供)

電影 「梅艷芳 」上映後在香港 票房亮眼，不過卻傳出梅艷芳的大哥梅啟明聲稱持有「梅艷芳」、「Anita Mui」的商標權，並以此控告電影公司安樂影片有限公司侵權。向來是兒子最強後盾的梅媽，在12月4日發表聲明跟梅啟明劃清界限。這是梅艷芳2003年病逝後，梅媽首度公開譴責長子梅啟明。

梅媽還稱自己正在醫院休養，稱被兒子氣到住院，對梅啟明的索償行動，她很激動說：「他什麼都要講錢，簡直不是人！」

梅媽4日發聲明：「本人梅覃美金就兒子梅啟明最近入稟法院向安樂影片有限公司索賠侵權一事，查本人從未參與此事件，亦不會參與此後相關事宜及評論，特此發出聲明。」

據香港媒體報導，梅啟明表示自2004年11月起，持有「梅艷芳」、「Anita Mui」2項商標，2018年時曾遞交防禦商標申請，範圍包括服裝、文具、音樂、電影等，他認為這次電影使用「梅艷芳」商標，未經過他同意，一狀告上法院，要求電影公司停止侵權行為，否則會要求損害賠償。

不過安樂影片有限公司表示，電影從籌拍至今，一直有法律團隊專門處理相關法律問題，是在合法的基礎下製作，針對梅啟明的指控，目前已經交由法律團隊處理，暫不做其他回應。

事實上，梅艷芳過世後，將財產交付信託管理，但梅媽媽和梅啟明不只一次因為梅艷芳遺產告上法院，希望每個月拿到的額度能提高，而這次梅啟明控告電影公司一事，有香港媒體詢問高齡98歲的梅媽媽，她難得斥責兒子「搞什麼？不關他的事幹嘛告人家？」稱兒子是財迷心竅。