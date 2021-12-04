我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「小鬼當家」芝加哥豪宅開放出租 1晚只要25元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

梅艷芳媽媽氣到住院 痛罵兒子：什麼都要錢不是人

噓！星聞 綜合報導
電影「梅艷芳」上映後在香港票房亮眼。(圖:索尼提供)
電影「梅艷芳」上映後在香港票房亮眼。(圖:索尼提供)

電影梅艷芳」上映後在香港票房亮眼，不過卻傳出梅艷芳的大哥梅啟明聲稱持有「梅艷芳」、「Anita Mui」的商標權，並以此控告電影公司安樂影片有限公司侵權。向來是兒子最強後盾的梅媽，在12月4日發表聲明跟梅啟明劃清界限。這是梅艷芳2003年病逝後，梅媽首度公開譴責長子梅啟明。

梅媽還稱自己正在醫院休養，稱被兒子氣到住院，對梅啟明的索償行動，她很激動說：「他什麼都要講錢，簡直不是人！」

梅媽4日發聲明：「本人梅覃美金就兒子梅啟明最近入稟法院向安樂影片有限公司索賠侵權一事，查本人從未參與此事件，亦不會參與此後相關事宜及評論，特此發出聲明。」

據香港媒體報導，梅啟明表示自2004年11月起，持有「梅艷芳」、「Anita Mui」2項商標，2018年時曾遞交防禦商標申請，範圍包括服裝、文具、音樂、電影等，他認為這次電影使用「梅艷芳」商標，未經過他同意，一狀告上法院，要求電影公司停止侵權行為，否則會要求損害賠償。

不過安樂影片有限公司表示，電影從籌拍至今，一直有法律團隊專門處理相關法律問題，是在合法的基礎下製作，針對梅啟明的指控，目前已經交由法律團隊處理，暫不做其他回應。

事實上，梅艷芳過世後，將財產交付信託管理，但梅媽媽和梅啟明不只一次因為梅艷芳遺產告上法院，希望每個月拿到的額度能提高，而這次梅啟明控告電影公司一事，有香港媒體詢問高齡98歲的梅媽媽，她難得斥責兒子「搞什麼？不關他的事幹嘛告人家？」稱兒子是財迷心竅。

電影 香港 梅艷芳

上一則

北京鬆綁 美商高管赴中將獲「快捷通道」審批不超過10天

下一則

廣東女遭迷姦藥毒死 早洩狼上司判處無期徒刑

延伸閱讀

灣區僑學界 抗議香港立法會不平等選舉

灣區僑學界 抗議香港立法會不平等選舉
聖誕樹比高鬥奇谷買氣 港人樂不起來

聖誕樹比高鬥奇谷買氣 港人樂不起來
自決自治自主 香港時代革命弄巧成拙

自決自治自主 香港時代革命弄巧成拙
梅艷芳親哥告電影侵權：我申請了「Anita Mui」商標

梅艷芳親哥告電影侵權：我申請了「Anita Mui」商標

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰

專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰
玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」

玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」
北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束