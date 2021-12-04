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鄧炳強轟立場新聞「妖魔化智慧監獄」

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港保安局局長鄧炳強昨日出席撲滅罪行委員會會議後向傳媒表示，就《立場新聞》上月抹黑報導大潭峽懲教所的羈留者需佩戴「智慧手帶」及受監控一事，點名批評《立場》的報導偏頗、誤導及妖魔化智慧監獄的管理模式。

綜合港媒報導，鄧炳強昨表示，香港約有1.4萬名免遣返聲請者，當中約300人有治安風險，被羈留在大潭峽懲教所，形容該處不是更生場所，該懲教所內的人屬「最惡劣之中更加惡劣」，智慧監獄設施有助做好管理工作。他說，任何人或組織，「只要你想違法、想危害國家安全」，當局一定會找到證據。被問執法部門是否已掌握有關立場新聞的違法證據，他說不評論個別個案，又稱自己的警告沒有指明任何人或團體。

立場新聞編輯部回應稱，有關報導刊出前曾尋求懲教署回應，署方指不就個別個案評論，報導中亦有刊載部門說法。編輯部重申堅持報導真相，傳媒的責任是監察權力，並呈現社會各界持份者的意見，包括弱勢社群的聲音，深信唯有充分的言論及新聞自由，讓多元觀點互相交流交鋒，方有助社會進步，長治久安。

立場新聞上月刊出一連三篇報導，以《智慧監獄實驗記》為題，記者用了4個月採訪18名大潭峽懲教所羈留者，以化名受訪。報導指出，懲教所內有170個閉路電視，據羈留者說法，不論日間活動室、集體寢室、浴室均有鏡頭，更有鏡頭正對房內以一堵矮牆間隔的廁所。此外，被羈留者須佩戴智慧手帶，不准除下。報導形容智慧監獄在羈留者身上「試驗」，「不少羈留者自覺成為『白老鼠』」。

監獄 香港 社群

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