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聖誕樹比高鬥奇谷買氣 港人樂不起來

香港特派員李春
日落時分，遊客聚集在香港維多利亞港邊新搭起的巨型聖誕樹前拍照。（路透）
日落時分，遊客聚集在香港維多利亞港邊新搭起的巨型聖誕樹前拍照。（路透）

踏入12月，香港各個地區都開始布置聖誕裝飾，香港的聖誕裝置，一是聖誕燈飾，一是聖誕樹。今年香港聖誕燈飾未見熱鬧，商家紛紛在聖誕樹上比高鬥奇。

過去多年來，香港最高的聖誕樹景觀，都豎在港島中環，今年轉到了九龍尖沙咀。在尖沙咀星光大道海旁，名牌Cartier建起了巨型聖誕樹，那是一棵高達13米的紅色聖誕裝置。

名牌公司Cartier2018年就與中環大館合作，首次在香港設立12米高的聖誕樹，今年是再加高1米，不僅要高過去一頭，還要別樹一格，以其品牌標誌的紅色巨型球組成，加上金色放射形星星裝飾點綴。

面對國際大品牌重手出擊，香港新興街區景點利東街也不服氣，雖然其聖誕樹只有10米，卻以迪士尼12公主造出幻彩裝置，舉辦以迪士尼為主題的炫彩燈飾派對。每晚燈飾亮起，整條大街化成舞會現場。

香港九龍都有街頭熱鬧，在新界地區熱鬧主要在大百貨公司中。上水廣場試圖別樹一幟，以萌爆日本的Yeastken系列駐場，以麵包犬造型為主題，竪起近7米高的麵包犬巨型聖誕樹，坐落在二樓中庭，各款可愛麵包小狗角色換上聖誕服飾，高掛聖誕樹與各位拍照打卡；場內更有1米5高，超過2米長巨型「柴犬麵包」，與萌爆「薩摩耶菠蘿麵包」及「貴賓狗漢堡」，專供香港人打卡合照。

香港今年聖誕樹比高鬥奇，主要是商家想「谷一下」消費氣氛。但到目前為止，香港還說不上有多少聖誕氣氛，一是過去數年間香港的政治撕裂和社會重創，走的走留的留，好像沒多少團聚的氣氛，再加上疫情熾烈，專家不斷威脅新病毒如何厲害，以求更多人去打疫苗，都令香港人樂不起來。

香港 迪士尼 疫情

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