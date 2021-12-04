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為周焯華還債 小三抵押1540萬美元愛巢

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

澳門娛樂大亨、太陽城集團創辦人周焯華（綽號「洗米華」）日前因涉嫌在內地非法經營賭博在澳門被捕。港媒指在周焯華被捕當日，由其公司持有、市值約5500萬元（港幣，下同，約705.8萬美元）的九龍站豪宅天璽高層單位承做二按，抵押予何猷龍擔任主席的新濠國際旗下的新濠博亞（澳門）公司還債。此外，周焯華的「情人」Mandy Lieu也抵押房產救情郎。

香港01報導，Mandy Lieu於周焯華被捕前20多天，將名下一個市值1.2億元（約1540萬美元）的西半山豪宅「珒然」高層單位，抵押予同一公司抵債務。Mandy Lieu抵押豪宅的文件列明，有關債務的借貸人為周焯華全資擁有的「太陽城博彩中介一人公司」，亦即周在澳門經營貴賓廳的公司。文件簽署日期為11月4日，由Mandy Lieu越洋簽名，為周焯華還債。

抵押文件指出，「太陽城博彩中介」已透過Mandy Lieu向「新濠博亞（澳門）」申請借貸額度，不過，文件未列明具體借貸額及借貸條款。已移居英國的Mandy Lieu為抵押人，她越洋簽署抵押文件，並由英國律師作見證人。

另據港媒報導，周焯華2014年瞞著老婆陳慧玲跟女模Mandy發展婚外情，兩人共生了三女一子。後來周焯華曾拿出3億元（約3850萬美元）分手費了斷不倫戀，Mandy帶小孩定居英國。周焯華回頭安撫正宮陳慧玲，送上20克拉巨鑽高調慶祝她40歲生日。但是Mandy分手後才發現為周懷了第4胎，也有一說是兩人改為地下情。

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