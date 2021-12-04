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梅艷芳兄控電影「梅艷芳」侵權 梅媽：財迷心竅

香港新聞組／香港4日電
王丹妮在電影裡飾演「梅艷芳」。（圖：索尼提供）
王丹妮在電影裡飾演「梅艷芳」。（圖：索尼提供）

紀念已故樂壇百變天后梅艷芳（梅姐）傳奇一生的電影「梅艷芳」前陣子上映，港媒報導，梅艷芳的哥哥梅啟明2日向香港高等法院上訴，稱這部電影侵犯了他的商標權，原因是他曾經申請了「梅艷芳」這個商標。不過4日有報導指，98歲的梅媽覃美金對兒子行為不滿，雖然平時兩人關係良好，但今次梅媽都直斥兒子財迷心竅。

由香港老牌電影公司安樂影片有限公司製作的傳記電影「梅艷芳」正在上映，電影在中國票房已超1億人民幣（約逾1570萬美元），香港票房也超過了4000萬港元（約逾513萬美元）。

圖為2005年梅艷芳媽媽（中）及大哥梅啟明與梅姑蠟像合照。（中新社）
圖為2005年梅艷芳媽媽（中）及大哥梅啟明與梅姑蠟像合照。（中新社）

綜合港媒報導，梅艷芳大哥梅啟明向香港高等法院起訴安樂影片公司，稱對方侵犯了他的商標權，原因是，他2004年就申請了「梅艷芳」及「Anita Mui」 的商標，類別是「貴金屬及其合金」，2018年，他又遞交了「防禦商標」申請，即擴大了商標覆蓋的類別，包括電子商品、服飾、內衣、工作坊、音樂、電影及演出等。他名下還有「梅艷芳紀念有限公司」。

梅啟明認為製作公司在製片過程、製作電影的宣傳品、印刷品的過程中均沒有得到他的同意，但這部電影卻讓觀眾誤以為和他相關，造成了他的損失。具體是什麼損失，梅啟明沒有說。

梅啟明要求法庭禁止電影公司繼續侵犯商標，強制後者交出所有侵犯商標的物品，並要求對方支付一定的賠償和利息，但起訴書中，梅啟明沒有說具體的金額。

此前，梅啟明曾觀看了該電影，在接受媒體採訪時他吐槽，自己最感動的是見到梅艷芳生前片段，但電影整體「很一般」，飾演梅艷芳的王丹妮有少少似，但始終人生經歷不夠，難演到阿梅的神髓；描述梅家的部分有點太短了，而且沒有母親一角，缺乏真實感，打50分。

對此，安樂影片表示，電影從籌備、開拍到現在，一直有法律團隊跟進處理有關法律問題，是在合法的前提下進行了電影「梅艷芳」的製作。

王丹妮飾演「梅艷芳」。（圖：索尼提供）
王丹妮飾演「梅艷芳」。（圖：索尼提供）

4日有報導指，梅媽稱不知道兒子有註冊「梅艷芳」商標，今次入禀是兒子自把自為，生氣地稱「我絕對不同意，但我無法阻止他。」梅啟明指有將決定告訴梅媽，為「財迷心竅」四字反問：「有什麼問題呢？」並稱仍與梅媽同住，但梅媽因老人病要住院兩星期。

梅艷芳遺贈列明每月給母親7萬港元（約8982美元）生活費，惟梅媽形容自己生活困苦，「跟乞丐差不多」，多次入禀要求提高生活費，金額由7萬元增至12萬元，甚至加至最新的20萬元，惟她仍然抱怨不夠用。梅媽曾質疑梅艷芳訂立遺囑時的精神狀況，多次興訟求推翻遺囑，希望即時獲得所有遺產，但高院已判她敗訴。

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