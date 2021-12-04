澳門增設國安事務顧問 中聯辦主任傅自應擔任

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

中國官媒新華社昨天報導，北京 當局11月30日已向澳門 特首做出批覆，決定在澳門特別行政區維護國家安全委員會（澳門國安委）設立1名國家安全事務顧問，和3名國家安全技術顧問。

報導引述批覆全文表示，澳門國安委國安事務顧問由北京中央駐澳門特別行政區聯絡辦公室（澳門中聯辦）主任傅自應擔任；國家安全技術顧問由澳門中聯辦相關人員擔任。

批覆指出，國安事務顧問負責「監督、指導、協調、支持澳門特別行政區開展維護國家安全工作」；國安技術顧問則負責「協助國家安全事務顧問開展相關工作」，並就澳門國安委辦公室履行職責相關事務提供意見。

批覆又稱，國安事務顧問列席澳門國安委會議。國家安全技術顧問列席澳門國安委辦公室會議。

香港 去年通過的「港區國安法」也規定香港設立由行政長官擔任主席的「香港特別行政區維護國家安全委員會」，職責為分析研判香港特區維護國家安全形勢，規劃有關工作、制定政策、推進法律制度和執行機制建設及協調重點工作和重大行動。

其中，港區國安委同樣設國家安全事務顧問，由北京指派，並列席港區國安委會議，就相關事務提供意見。