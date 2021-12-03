梅艷芳親哥告電影侵權：我申請了「Anita Mui」商標

王丹妮在電影裡飾演「梅艷芳」。(圖:索尼提供)

紀念已故樂壇百變天后梅艷芳（梅姐）傳奇一生的電影 「梅艷芳」前陣子上映，港媒報導，梅艷芳的哥哥梅啟明2日向香港 高等法院上訴，稱這部電影侵犯了他的商標權，原因是他曾經申請了「梅艷芳」這個商標。

由香港老牌電影公司安樂影片有限公司製作的傳記電影「梅艷芳」正在上映，電影在中國票房已超1億人民幣，香港票房也超過了4000萬港元。

綜合港媒報導，梅艷芳大哥梅啟明向香港高等法院起訴安樂影片公司，稱對方侵犯了他的商標權，原因是，他2004年就申請了「梅艷芳」及「Anita Mui」 的商標，類別是「貴金屬及其合金」，2018年，他又遞交了「防禦商標」申請，即擴大了商標覆蓋的類別，包括電子商品、服飾、內衣、工作坊、音樂、電影及演出等。他名下還有「梅艷芳紀念有限公司」。

圖為2005年梅艷芳媽媽(中)及大哥梅啟明與梅姑蠟像合照。(中新社)

梅啟明認為製作公司在製片過程、製作電影的宣傳品、印刷品的過程中均沒有得到他的同意，但這部電影卻讓觀眾誤以為和他相關，造成了他的損失。具體是什麼損失，梅啟明沒有說。

梅啟明要求法庭禁止電影公司繼續侵犯商標，強制後者交出所有侵犯商標的物品，並要求對方支付一定的賠償和利息，但起訴書中，梅啟明沒有說具體的金額。

此前，梅啟明曾觀看了該電影，在接受媒體採訪時他吐槽，自己最感動的是見到梅艷芳生前片段，但電影整體「很一般」，飾演梅艷芳的王丹妮有少少似，但始終人生經歷不夠，難演到阿梅的神髓；描述梅家的部分有點太短了，而且沒有母親一角，缺乏真實感，打50分。

對此，安樂影片表示，電影從籌備、開拍到現在，一直有法律團隊跟進處理有關法律問題，是在合法的前提下進行了電影「梅艷芳」的製作。針對本次梅啟明起訴一事，已交給法律團隊處理，現階段不作任何回應。

梅啟明是梅艷芳的大哥，梅家共有4個孩子，梅啟明是老大，梅艷芳年紀最小。多年來，梅啟明出現在新聞中，總是與梅艷芳的錢有關。