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廣告牌肇禍？港鐵車門飛脫掉路軌 路面交通大癱瘓

香港新聞組╱香港3日電
懷疑是港鐵列車車門，「墜入」路軌。(取材自立場新聞)
懷疑是港鐵列車車門，「墜入」路軌。(取材自立場新聞)

港鐵發生罕見車門飛脫嚴重事故。一列港島線西行列車昨傍晚駛入銅鑼灣站時，列車首卡一對車門飛脫跌落路軌，幸好無人受傷，初步懷疑是月台廣告牌移位釀禍。由於事故發生時值下班時間，導致港島路面交通大癱瘓，多區巴士站擠滿候車人龍。

港鐵2日發生列車車門脫落事故，初步懷疑廣告牌肇禍。圖為懷疑肇禍的銅鑼灣站月台隧道...
港鐵2日發生列車車門脫落事故，初步懷疑廣告牌肇禍。圖為懷疑肇禍的銅鑼灣站月台隧道廣告牌。(中新社)

明報報導，昨日傍晚6時，港島線一列往堅尼地城方向列車駛至銅鑼灣站時，首卡一對車門脫落並跌入路軌，門頂路線圖亦鬆脫，有乘客稱當時列車發出數響怪聲，不少乘客對車門飛脫感驚訝及恐慌。

事發後灣仔站至鰂魚涌站列車緊急暫停，港鐵工程人員在第二卡車廂路軌旁找到其中一扇脫落的車門，車門玻璃碎裂，穿了一個大洞，玻璃碎片散落路軌；而路軌旁一個廣告牌下的金屬板亦損毁，被撞至撬起。

香港電台報導，港鐵表示，連同今次事故涉及的廣告牌，同類型的廣告牌共有8塊，分別位於尖沙咀、旺角、銅鑼灣及金鐘站。 港鐵人員會於今晚收車後檢查所有同類的廣告牌，確保穩固。

港鐵銅鑼灣站一列列車「甩門」，列車服務受影響，晚上時間，灣仔的巴士站大排長龍。(...
港鐵銅鑼灣站一列列車「甩門」，列車服務受影響，晚上時間，灣仔的巴士站大排長龍。(取材自立場新聞)

香港01報導，受事件影響，港島線服務受阻近3小時，來往灣仔至鰂魚涌站服務一度暫停，到晚上9時陸續恢復正常。由於事發正是下班繁忙時間，港島路面交通擠塞，巴士及電車站大排長龍。不少乘搭港鐵的乘客於討論區訴苦，直斥港鐵公布事故太遲，亦有網民表示事件很恐怖，如果當時車上滿客，貼在門邊的人恐怕都要墮下，直言以後不會再「挨車門」。

受事件影響，灣仔港鐵站也逼爆。(取材自立場新聞)
受事件影響，灣仔港鐵站也逼爆。(取材自立場新聞)

關於廣告牌移位釀禍，有工程師解釋，相關列車型號的車門如浴簾般掛在車廂上，估計是掛勾或路軌出現問題，亦有可能是有外力刮到鬆脫。工程師說，雖然車門設計上不可能因為乘客倚靠車門致鬆脫，但仍建議乘客盡量不要「挨車門」。

運輸及房屋局表示，港鐵昨日事故「嚴重並罕見」，政府高度關注，事發後機電署人員已立即到場調查，並已要求港鐵徹底深入調查及檢查，盡早找出事故原因並提交報告，並落實所需改善措施以防止類似事件發生。

香港工程師學會控制、自動化及儀器儀表分部前主席張子惇說，現難評事故成因，有可能是車門本有問題，或有外物刮到，他說，列車行駛期間會有氣壓，設計恰當會壓著車門，但亦有機會對車門構成影響。至於會否是乘客靠著車門致鬆脫，張年生說，車門要推跌，力度不小，相信機會不大，但仍建議不要依靠著車門。

香港

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