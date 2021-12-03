國安法罩教育界 香港退學生、離職師倍增 6成遠走他鄉
香港公布一份最新教育調查報告顯示，2020至2021年學生退學人數較往年上升1.7倍，教師離職人數也上升至近1000人，呈現倍數上升。其中，有六成退學的學生選擇離港，離職教師中選擇移民或提早退休的比例也上升。而調查教師校長退職原因則以社會情況改變與教育生態艱難最多。
立場新聞報導，這份由香港中學校長會及中文大學香港學生能力國際評估中心於1日發表的「學生退學及教師離職問卷調查」調查研究報告顯示，過去一年，香港學生退學人數增加1.7倍至4460人，等於平均每校有32名學生退學，而當中有六成學生選擇離開香港，其中又以初中學生退學情況最嚴重。
而在教師離職部分，過去一年決定離職的教師人數達987人，平均每校有7.1位教師離職，也較去上升近倍，其中移民、提早退休的教師數字大幅飊升，而移民數字升幅更達7倍多。離職教師當中，10年以上富經驗的教師離職率飆升占近55%。
調查數據顯示，過去教師離職的主要原因多半因學校工作環境、個人就業或晉升機會，但上個學年度則變成個人或學校非能控制的因素，像是社會整體氣氛、教育政策及課程變更、家庭成員考慮以及教育專業地位等。
另外，調查也透露，未來3年約12%的校長表示將會退休，另有近13%校長則打算提早退休。
報告還指出，學校對學生離校及教師離職的趨勢並不樂觀，多數學校認為趨勢會延續或輕微增加，甚至還有部分學校認為還會再顯著增加。
報告提到，教師和學生離職離港代表著香港人才的流失，直接影響香港未來發展。報告同時關注各年齡層的教師均出現離職潮，學校青黃不接，教育質素受嚴重影響，憂慮如何在短時間內培訓足夠的合適教師。
自「香港國安法」實施後，香港教育界便面臨極大壓力，9月間有近半世紀歷史的香港教育專業人員協會(教協)正式解散，香港各校紛紛傳出教師離職潮。一位香港離職教師向媒體透露，自己在辭職當天向學校說：「如果有一天，有學生在樓下喊口號，我將不得不叫警察來逮捕我自己的學生。我做不到。」
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