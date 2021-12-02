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港第4例Omicron 曾逗留機場4天 20機場員工需檢疫

香港新聞組╱香港2日電
第四例Omicron確診者曾逗留香港國際機場。（中通社）
第四例Omicron確診者曾逗留香港國際機場。（中通社）

香港衛生部門1日再確診一例COVID-19變種病毒Omicron病例，迄今共累積4例。新增的Omicron確診者為38歲男子，上月24日從卡達來港轉機，因為簽證問題在機場禁區停留4天，已使約20名機場員工需要檢疫，議員指這名確診者「「計時炸彈」。

綜合媒體報導，該名38歲男確診者於上月24日從卡塔爾經航班QR818抵港等候轉機，他因簽證問題於機場限制區逗留，並於27日於香港機場禁區內進行離境前檢測，結果呈陽性。

據報導，病人未有接種疫苗，沒有病徵，上月15日從巴布亞新幾內亞前往尼日利亞，其後11月24日從卡塔爾到港，在香港機場逗留期間，曾現身港機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區。病人未有接種疫苗，沒有病徵，入院後於27日進行的檢測對抗體呈陽性反應，入院後進行的3次檢測Ct值為30至36，根據全基因組測序分析結果，確認帶有變異病毒株Omicron。

報導稱，專家指，現時香港容許A組地區人士經香港轉機，任由相關人士在禁區範圍走動，有機會接觸到機場員工，容易接觸到禁區內其他旅客，也可能將病毒帶入社區，亦會接觸到禁區內其他旅客，呼吸系統科專科醫生梁子超表示，旅客滯留應安排獨立房，避免與其他機組人員及旅客接觸。

立法會議員田北辰在社交網站表示，航空公司及機管局，「各個山頭各自為政」，過境客「無王管」，雖然男患者四日以來都逗留在機場限制區，卻要機場服務人員承受風險，是一個「計時炸彈」。

田北辰要求政府須盡快堵塞漏洞，限制轉機人士只能在機場逗留最多12小時。

機場 香港 檢測

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