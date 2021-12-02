防疫政策零容忍 人才、投資外流 退出港工作增40%

香港採取對新冠病毒「零容忍」的政策，這項政策讓香港人才與投資面臨外流。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 現今與內地一樣採取對新冠病毒「零容忍」的政策，不過，這項政策讓香港人才與投資面臨外流。

據路透報導，搬遷公司ReloSmart的總經理Lars Kuepper表示，從疫情 開始以來，公司發現出境貨運的詢問量增加了5倍，入境貨運的諮詢量則下降了14倍。

Kuepper表示，這主要是疫情與入港限制的影響。

許多非居民目前不允許進入香港，而返港居民必須自費接受2到3周的酒店隔離。

搬遷公司Regal World Transport System Ltd.表示，一些客戶從海外要求將他們的物品搬離香港。這些客戶原本只是返鄉探親，但之後就拒絕返回香港。該間公司的總經理Francis Cheung表示，在過去一年半的時間裡，將人們遷出香港的工作崗位增加了30至40%。

招聘公司Ambition表示，在過去一年中來自香港雇主的委託數量增加了70%，但招聘量卻只增加了50%，這說明了人才遷移到香港的難度。Ambition的亞洲區域總經理Chris Aukland表示，目前是人才外流，他預計這種情況將繼續下去，除非旅行和檢疫限制有調整。

港府對此則表示，需要實施這些限制，來保護社會免受病毒侵害，以及部分重新開放與內地的邊境 。