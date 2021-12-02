我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

防疫政策零容忍 人才、投資外流 退出港工作增40%

記者呂佳蓉／綜合報導
香港採取對新冠病毒「零容忍」的政策，這項政策讓香港人才與投資面臨外流。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港採取對新冠病毒「零容忍」的政策，這項政策讓香港人才與投資面臨外流。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港現今與內地一樣採取對新冠病毒「零容忍」的政策，不過，這項政策讓香港人才與投資面臨外流。

據路透報導，搬遷公司ReloSmart的總經理Lars Kuepper表示，從疫情開始以來，公司發現出境貨運的詢問量增加了5倍，入境貨運的諮詢量則下降了14倍。

Kuepper表示，這主要是疫情與入港限制的影響。

許多非居民目前不允許進入香港，而返港居民必須自費接受2到3周的酒店隔離。

搬遷公司Regal World Transport System Ltd.表示，一些客戶從海外要求將他們的物品搬離香港。這些客戶原本只是返鄉探親，但之後就拒絕返回香港。該間公司的總經理Francis Cheung表示，在過去一年半的時間裡，將人們遷出香港的工作崗位增加了30至40%。

招聘公司Ambition表示，在過去一年中來自香港雇主的委託數量增加了70%，但招聘量卻只增加了50%，這說明了人才遷移到香港的難度。Ambition的亞洲區域總經理Chris Aukland表示，目前是人才外流，他預計這種情況將繼續下去，除非旅行和檢疫限制有調整。

港府對此則表示，需要實施這些限制，來保護社會免受病毒侵害，以及部分重新開放與內地的邊境

香港 疫情 邊境

上一則

電視劇摔壞Nokia手機 網嘲：編劇沒經歷那時代

下一則

港第4例Omicron 曾逗留機場4天 20機場員工需檢疫

延伸閱讀

太諷刺 林鄭月娥：一國兩制若落實不好是對不起鄧小平

太諷刺 林鄭月娥：一國兩制若落實不好是對不起鄧小平
哪裡生活費最貴？這城市排第一 超越紐約、香港、大阪

哪裡生活費最貴？這城市排第一 超越紐約、香港、大阪
馮寶寶一代武則天 為謝賢樂變女殺手

馮寶寶一代武則天 為謝賢樂變女殺手
Uber Eats平台年底退出香港 將專注Uber出行服務

Uber Eats平台年底退出香港 將專注Uber出行服務

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12
23歲遼寧女孩施艾彤見老奶奶倒掛在樓下的窗台上，她翻出窗戶，身著睡衣在寒風中，緊抱老人半小時，直到消防員趕到現場救下兩人。（視頻截圖）

老奶奶墜樓倒掛 她零下10度寒風中緊抱半小時

2021-11-27 09:00

超人氣

更多 >
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬
嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪