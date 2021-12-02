電影幫大忙…梅艷芳圓夢 失聯21年2外甥找到了

梅艷芳(左)與胞姊梅愛芳感情要好。(視頻截圖)

香港 樂壇百變天后梅艷芳逝世前最大的遺憾，莫過於找不到胞姊梅愛芳臨終前託付照顧的兩個兒子，梅艷芳離世已超過17年，因為電影 「梅艷芳」，失聯21年的外甥終於找到了。

綜合媒體報導，梅艷芳與胞姊梅愛芳感情要好，梅愛芳於2000年不敵癌魔病逝，當時遺下兩名兒子，分別是七歲的潘文皓及五歲的潘進皓，其丈夫潘立德因飽受喪妻之痛，帶亡妻骨灰及兩個兒子離開香港，但沒有留下聯絡方法。梅艷芳曾聽聞潘立德移居北京 ，曾在當地尋人無果。

曾答應胞姊代照顧兩名外甥的梅艷芳，曾在受訪時向天上的姊姊傾訴，「我嘗試找過也找不到，我們跟你一對兒子已失去聯絡，他們有沒有來拜你？」

梅艷芳後來也和胞姊一樣罹患子宮頸癌，同樣於40歲離世，梅艷芳離世前最遺憾的就是未能跟外甥見面。

記錄梅艷芳一生的電影「梅艷芳」，近日在各地上映，由王丹妮演繹梅艷芳，廖子妤飾演梅艷芳胞姊梅愛芳。梅艷芳一生事蹟當然絕不能在僅僅一齣電影說完，當中兩姊妹的深厚感情，更為動人及令人惋惜。

1日有報導指，在電影「梅艷芳」上映後，有人發現了潘文皓的社交平台帳戶。

今年已28歲的文皓，原來現時身處加拿大，至少入場看過兩次「梅艷芳」，他在社交平台說，無數次流淚亦難撫平情緒。

文皓向天上的梅愛芳說：「媽媽，雖然你不能看著我和弟弟長大，但是我知道你一直在天上守護著我們。」

他也向阿姨梅艷芳傾訴，「姨姨，你將你的生命奉獻給舞台和音樂和你的歌迷，無論你在哪裡都好，我都希望你可以感覺到滿滿的幸福，因為到今時今日仍然有好多人愛著你懷念著你。」

報導指原來文皓一直不知梅艷芳尋親多年，會謹遵梅艷芳教誨，不輕言放棄，好好長大作為對媽媽及姨姨回報：「媽咪、姨姨，我永遠以你們為榮。」