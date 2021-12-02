相隔71年 尖沙咀鐘樓鐘聲再響 下周慶祝100周年

適逢鐘樓正式運作100周年，尖沙咀鐘樓將於12月初重新響鐘。（本報資料照片）

尖沙咀鐘樓自1950年後再次響鐘！適逢鐘樓正式運作100周年，尖沙咀鐘樓將於12月9日下午6時重新響鐘，是次是鐘樓相隔71年再次響鐘，到時可以在尖沙咀海旁見證鐘樓重新響鐘的歷史時刻。

綜合媒體報導，除了以重新響鐘慶祝銅鐘運作百周年外，香港 文化中心更會推出一連串活動，與當年鑄造銅鐘的約翰泰勒鑄鐘廠、學者和相關政府部門，從歷史、建築、文化、報時等多個角度，呈現鐘樓不同的面貌，大家可以留意尖沙咀鐘樓官方Facebook專頁（百載鐘鳴 Centenary of the Bell）的活動消息。

該專頁除介紹活動消息，並上載一段短片，片中訪問十多位香港人，了解他們對鐘樓的認識，其中不少人也不知道鐘樓的銅鐘原來可以發出聲響，甚至不知道鐘樓所在位置，原來是昔日九廣鐵路火車站的原址。

尖沙咀鐘樓於1915年落成，但約六年後才裝上銅鐘，1921年3月投入運作，所以鐘樓在1921年之前是不會鳴鐘，採用了在英國 鑄成的報時銅鐘，以鐘聲報時，成為尖沙咀最重要的地標之一。後來因鐘樓的四面時鐘計時不同步及鐘聲不一致，在1950年起停止運作。

該鐘樓以紅磚及花崗岩建造，具愛德華時代古典復興建築風格，樓高44米，樓頂裝有七米高的避雷針。鐘樓上部為八角形，有圓頂鐘塔，白色的古典裝飾如卷形扶壁、柱子及簷飾等，與紅磚形成強烈對比，在1990年被列為古蹟 。

大銅鐘現在放在鐘樓底部，安置在一疊鐵路枕木之上。