林鄭：一國兩制沒落實好 對不起鄧小平

香港特區行政長官林鄭月娥說，「一國兩制」是個非常偉大的構想，如果後人沒有把它落實好，是對不起鄧小平。（中通社）

香港 特首林鄭月娥 說，後人如果不能把「一國兩制」體現出來、落實好，是對不起當年提出該構想的中國領導人鄧小平。

正在湖北武漢展開訪問的林鄭月娥昨日繼續其行程，她在接受湖北廣播電視台採訪時說，已故中共領導人鄧小平提出以「一國兩制」解決香港歷史遺留問題，是個非常偉大的構想。如果後人沒有把它落實好，無法保障國家安全、領土完整、祖國統一，以及未能夠維護香港長期繁榮穩定，是對不起他「老人家」。

她指助力香港回到「一國兩制」正軌是其心願，「我覺得已經是非常的心滿意足」。

在外界咸認「一國兩制」已存實亡之際，林鄭的發言讓人感覺格外諷刺。

林鄭月娥提到，香港過去24年在準確貫徹落實「一國兩制」方面有做得不好的地方，選舉制度被別有用心的人利用，透過「一人一票」進入立法會，令行政機關沒辦法做到行政主導。

她說，香港回歸以來，有很多如修例風波的事例，累積的問題很大。她說，反修例事件導致中央在香港推出國安法及完善選舉制度，實質就是撥亂反正，現在看來過程雖然痛苦，「但可能也是必須的」。

林鄭月娥指出，中央制定香港國安法和完善選舉制度，令香港撥亂反正。她相信立法會未來將會是一個能跟行政機關互相配合，同時互相制約的政治體制。

林鄭月娥在訪問中也提到通關問題，表示中央與香港進行了兩次對接會議，專家又來港考察，基本上已認同具備通關條件，「我相信只要我們在疫情 防控上面，能堅守我們現在做的制度，就離通關不遠了。」