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香港3口岸「非觸式e道」上路 過關僅7秒

香港特派員李春／香港1日電
香港推「非觸式e道」，在香港機場、深圳灣口岸和港珠澳大橋三個口岸試行。（中通社）
香港推「非觸式e道」，在香港機場、深圳灣口岸和港珠澳大橋三個口岸試行。（中通社）

香港推出非觸式自助出入境檢查通道，12月1日起在香港機場、深圳灣口岸和港珠澳大橋三個口岸試行，當局稱新技術可減低過關人士交叉感染的風險，比原過關方式更快捷。

香港最新的非觸式自助出入境檢查通道，簡稱「非觸式e道」，只供年滿11歲並持有智能身分證的香港居民，以容貌識別技術，代替現時的指紋識別技術，自助辦理過關。「非觸式e道」只是多一個過關方式的選擇，不會完全取代原有的過關方式。

香港入境處說，使用這一方式要先下載入境處「非觸式e道」流動應用程式及登記，登記過程須配合使用港府應用程式「智方便」，過關時掃描程式的加密二維碼，毋須出示身分證，整個非觸式過關程序需時7秒，較使用傳統e道快一秒。

被問及使用容貌識別技術會否收集香港市民的容貌資料，香港入境處助理處長何家榮稱，是否使用新服務，要經市民同意，市民在流動應用程式登記時，會被問是否同意入境處使用其人事登記紀錄。如果市民同意，過關時系統會比對智能身分證上的相片，並不會儲存相片及收集新資料。

香港現時尚未通關，暫時只有機場、港珠澳大橋及深圳灣管制站提供客運服務，因此新的「非觸式e道」服務暫時只會在這三個口岸啟用，平均每個口岸有十條「非觸式e道」，其後會逐步拓展至其他關口應用。

香港新聞組／香港1日電

明報報導，當市民過關時開啟非觸式e道應用程式，便會產生一個加密二維碼，在非觸式e道第一道閘門前掃描後便可入閘。入境處表示，應用程式每次產生的加密二維碼只有效約30秒，用戶不可截圖或錄影。當進入通道後，市民會面對第二個閘機，屆時會作容貌識別，完成核對後便會開啟第二道閘門。

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