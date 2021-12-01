靠投資拍愛國電影洗白 陸媒：周焯華被捕只是開端

陸媒近日針對周焯華被捕，發表評論稱「想靠『愛國』洗白自己的黑幫人士，該重新審視一下這個時代了。」（取材自觀察者網）

澳門 大亨、太陽城集團主席周焯華被抓後，中國最高人民檢察院隨後召開的記者會也指，境外團夥開設網路賭場問題嚴重。陸媒指周焯華被捕可能只是開端。」另有陸媒發表評論說，周焯華企圖靠「愛國」洗白自己的黑幫。

澳門廣播電視報導，包括銀河渡假村與星際酒店內貴賓廳在內的太陽城集團的所有賭廳昨天起都暫停運作。

澎湃新聞在一則評論指出，新華社旗下的經濟參考報在2019年7月就曾刊登一則報導，點名周焯華控制的菲律賓和柬埔寨太陽城網路賭博平台，賭場和伺服器都在境外，卻集中針對在中國的賭客藉視訊遠端下注，籌碼可在內地以人民幣結算，每年賭資涉及人民幣逾兆元（約逾1570億美元），相等於內地2018年彩票收入5100多億元的兩倍。

澳門警方拘捕周焯華等11人並移送檢察院，圖為媒體記者在新聞發布會上拍攝證物。 （新華社）

另外，香港 01報導，周焯華11月27日在澳門被捕前一天，溫州公安高調宣布批准逮捕並呼籲自首，又指跨境賭博犯罪集團另一名骨幹張寧寧，已被檢察院公訴。張寧寧身分一直成疑，原來她是香港人，曾任太陽城多間內地公司高層。其父母首度開腔，稱女兒早於2020年7月在溫州被捕，直至幾日前才知道涉及賭博案件，家人一年來都無法探望，太陽城有為她聘請律師。根據內地查冊，張寧寧曾擔任太陽城系內，多間內地公司的法定代表人或高層，包括深圳的太陽世紀地產、紫瑞房地產、太陽華創實業等。

澎湃新聞評論稱，「無論你是什麼樣的名人，有著怎樣光鮮的身分，在法律面前一律平等」，周焯華被查可能只是一個開始，而這輪治理會牽扯出多少有頭有臉人物，「不妨拭目以待」。

周焯華曾投資製作「湄公河行動」、「紅海行動」、「掃毒」、「春嬌救志明」、「殺破狼II」及「殺破狼．貪狼」等知名電影 。觀察者網昨發表評論說，周是靠「愛國」洗白自己的黑幫，他投資拍攝多部中國主旋律電影，意在昭示自己「閃閃的紅心」。除拍攝愛國「主旋律電影」，周焯華還積極捐助疫情剛爆發時的湖北省，及今夏發生嚴重洪災的河南省。

評論說，周焯華涉嫌跨境經營賭博事發後，就有人質疑他利用「愛國電影」洗錢。

觀察者網評論強調，周焯華的落網，除了曝光其操縱的龐大賭場生意外，另一層重要的宣示意義是那些「想靠『愛國』洗白自己的黑幫人士，該重新審視一下這個時代了」。

香港01報導，周焯華的「情人」Mandy Lieu，在洗米華被捕前20多天，將二人的前「愛巢」、 市值約1.2億港元（約1538萬美元）的西半山豪宅珒然高層單位，抵押予新濠國際發展旗下的新濠博亞（澳門），用以還債。「新濠博亞（澳門）」，屬新濠國際發展旗下美國上市公司「新濠博亞娛樂」的附屬公司。新濠博亞（澳門）持有公司的博彩專營權。