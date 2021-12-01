亞洲第1 港大成功分離Omicron變種病毒株助研疫苗

香港大學微生物學系團隊成功從臨床標本中分離出Omicron病毒變種，是亞洲首個揭開該病毒神秘面紗的團隊。（中通社資料照片）

變種新冠病毒Omicron 疫情來勢洶洶，全球科學家爭分奪秒破解該病毒的不解之謎。香港 大學微生物學系成功在臨床標本中分離出COVID-19的Omicron變種病毒 株，有助開發和生產滅活全病毒疫苗，阻截疫情蔓延，是亞洲首個研究團隊成功分離及培養Omicron變種病毒株。

香港電台昨報導，港大團隊會把培養出來的病毒用於動物模型上，以評估傳播性、免疫逃逸性及致病性，同時探討合作開發及生產滅活全病毒疫苗的各種可能。

報導引述研究負責人、港大微生物學系講座教授袁國勇說，分離變種病毒是展開對變種病毒緊急研究的第一步。

文匯報報導，香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指出，Omicron的基因突變異常多，進化速度快，推斷是動物感染原始新冠病毒後，病毒在動物體內「洗牌」，變成Omicron再傳人，很大機會在全球流行。食物及衛生局局長陳肇始表示香港對新疫情嚴陣以待，相信目前的應對措施合適，暫時毋須「封關」。

港大微生物學系昨日宣布，成功從臨床標本中分離出SARS-CoV-2 Omicron病毒變種，分離出來的病毒株將可用於開發和生產滅活全病毒疫苗。培養出來的病毒將用於動物模型上評估其傳播性、免疫逃逸性和致病性。

港大表示，自香港在上月25日證實有兩名確診者帶有Omicron變種病毒後，團隊便開展研究，花4天即成功分離該病毒。該項研究的負責人、香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇說：「分離變種病毒是展開對變種病毒緊急研究的第一步。」團隊的其他負責專家包括陳鴻霖教授、微生物系主任杜啟泓醫生。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒亦埋首研究Omicron，他表示該病毒株的刺突蛋白變異數量較多，「Omicron病毒的刺突蛋白突變多達30多處，遠較Delta病毒的8處突變為多，也打破了新冠病毒一個穩定的進化節奏。」

他估計，Omicron病毒或與非洲南部動物有關，有可能是動物感染原始的新冠病毒後，病毒在動物體內「洗牌」，變成Omicron再傳人。