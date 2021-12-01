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Omicron變種病毒蔓延 留學生返港陷兩難

香港新聞組／香港1日電
Omicron在全球多國蔓延，港府宣布再增3國為A組高風險地區，只有已完成接種疫苗的港人才能入境。（中新社）
Omicron在全球多國蔓延，港府宣布再增3國為A組高風險地區，只有已完成接種疫苗的港人才能入境。（中新社）

最新變種新冠病毒Omicron在全球多國蔓延，繼早前13個國家和地區因出現Omicron確診個案而被升級為A組指明地區後，港府昨日宣布再增加3個國家為A組高風險地區，包括日本、葡萄牙及瑞典，3日零時生效，非香港居民禁止入境。

綜合大公報、文匯報報導，上述地區只有已完成接種疫苗的港人才能入境，且抵港後須到指定檢疫酒店隔離21天，比之前多7天。有本來想返港的市民、留學生部署被打亂，甚至取消行程，但也有檢疫酒店指出，聖誕新年房間供應緊張。

有留學澳洲的學生擔心聖誕返港後，當地一旦爆發而滯留香港，影響學業；有人憂慮返港要入住竹篙灣檢疫中心而取消回港；有人擔心在搭飛機返港途中感染，決定一滴水也不會飲，避免除口罩。有打算由英國回港就業的打工仔為求萬無一失，計劃「另闢蹊徑」取途較低風險的北歐起航。

但香港有檢疫酒店指出，12月至明年1月，酒店房預訂早已爆滿，多個國家地區的檢疫日數增加，也令房間供應更緊張。

港府食物及衛生局局長陳肇始昨表示，港府將目前有Omicron確診個案的國家和地區先後列入A組高風險地區，由這些地區回港的香港居民均需先到竹篙灣檢疫中心檢疫7天，才能返回指定檢疫酒店隔離14天。如果將來有更多有關Omicron的科學數據，港府會平衡竹篙灣檢疫中心的使用量及風險，可能要求來自相關地區人士在竹篙灣檢疫中心檢疫更長時間。港大感染及傳染病中心總監何栢良建議，讓所有來自高風險地區抵港人士集中在竹篙灣檢疫中心隔離21天，既能紓解酒店逼爆情況，也能減低社區爆疫風險。

昨日新增6宗新冠肺炎確診個案，均為輸入個案，當中4宗涉及變異病毒株L452R的感染。

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