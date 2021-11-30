亞非法協會議 李克強宣布在港設仲裁中心

亞洲─非洲法律協商組織第59屆年會，29日在香港舉行開幕式。（中通社）

亞洲─非洲法律協商組織（亞非法協）第59屆會議昨日起在港召開，國務院總理李克強 以視頻方式出席會議並致辭。李克強宣布，中國 將同亞非法協在香港 特別行政區設立區域仲裁中心，將繼續堅持「一國兩制」，維護香港長期繁榮穩定。相信香港區域仲裁中心的設立，將為亞非國家提供更加便捷高效的爭端解決服務，也將為香港這一東方之珠增添更多光彩。

大公報報導，李克強提出五點建議，要堅持主權平等，共同踐行多邊主義；要推進互聯互通，共同實現開放共贏；要築牢疫情防線，共同強化衞生全球治理；要加快綠色轉型，共同推動可持續發展；要秉持公平正義，共同加強國際法治。

李克強表示，亞非法協作為萬隆會議的碩果是唯一橫跨亞非的國際法合作平台。習近平主席提出，要朝著構建人類命運共同體方向不斷努力。占世界人口總量四分之三的亞非國家是堅守國際法治、踐行多邊主義的重要力量。李克強提出五點建議：

一是堅持主權平等，共同踐行多邊主義。國家無論大小一律平等，充分尊重各國自主選擇發展道路和模式的權利，國際上的事情應該大家共同商量著辦。

二是推進互聯互通，共同實現開放共贏。維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，提升發展中國家對國際經貿規則制定的話語權。

三是築牢疫情防線，共同強化衞生全球治理。推動構建公平合理的疫苗分配體系，加強疫苗和藥物研發、生產和技術轉移。

四是加快綠色轉型，共同推動可持續發展。以《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》為遵循，發達國家要切實為發展中國家提供支持，發展中國家根據自身實際均衡有序推動綠色低碳轉型。

五是秉持公平正義，共同加強國際法治。堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，以良法促善治，在多邊機構改革中增加發展中國家代表性和發言權，積極參與新興領域的新機制新規則建設。