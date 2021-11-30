香港增第3例Omicron 遭俄國、巴基斯坦封鎖 通關恐生變

香港29日新增一例新冠變種病毒Omicron輸入個案，累計達三例，港府29日緊急宣布收緊登機和檢疫措施。（中通社）

香港 昨天新增一例新冠變種病毒Omicron 的輸入個案，至此香港已有相關個案三例，港府昨緊急宣布收緊登機和檢疫措施，繼早前宣布自12月2日凌晨起將澳洲、加拿大、德國、義大利等9國列為A組高風險地區，禁止非港人入境，今天凌晨起新增安哥拉、衣索比亞、奈及利亞及尚比亞等4國。港府並祭出兩招，防Omicron流入社區。

香港新確診感染Omicron變異病毒株的個案，是一名經衣索比亞和泰國到香港的奈及利亞男子，他24日由奈及利亞出發，一直未發病，到香港後在酒店檢疫期間確診，帶有N501Y變異病毒株，他在9月和10月在奈國已完成接種二劑莫德納疫苗 。

此前香港確診兩例輸入Omicron個案，首例是11月11日從南非抵港並於同日入住機場酒店檢疫的人士，第二例個案為住在首例個案者對面房間的一名檢疫人士。

港府食物及衛生局長陳肇始說，香港亦會加強病毒檢測和基因排序工作，務求以最快時間偵測輸入個案是否帶有Omicron變異病毒。（中新社資料照片）

港府29日宣布收緊登機和檢疫措施，兩招防Omicron流入社區：一是把出現變異新冠病毒Omicron個案的地方列為A組指明地區，二是由這些地區抵港的人士要在竹篙灣檢疫中心接受7天強制檢疫，其後才可到指定酒店完成餘下14天檢疫要求，期間要接受更頻密的強制檢測；然而，俄羅斯、巴基斯坦亦禁止出現病例的香港旅客及航班入境。

香港新聞組／香港30日電

港府昨晚宣布，因應Omicron疫情，今天凌晨起新增安哥拉、衣索比亞、奈及利亞及尚比亞等4國為A組高風險地區，只有已打疫苗港人可入境，入境後要先到竹篙灣檢疫7天，再到檢疫酒店檢疫14天；港府早前已將有Omicron輸入個案的澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克、丹麥、德國、以色列及義大利等9國，12月2日凌晨起被列為A組高風險地區，只有已打疫苗港人才可入境，抵港後在指定檢疫酒店檢疫21天。

綜合港媒報導，陳肇始表示，三宗個案被成功堵截，沒流入社區，目前看不到會對香港與內地通關有任何影響，港府會繼續嚴防輸入。特首林鄭月娥昨撰文稱，市民打第一針疫苗比率終達七成，但觀乎近日疫情在其他地方快速反彈，原本有望12月10日與內地有限度免檢疫通關計畫可能生變。

立法會議員田北辰指新變種病毒卻來勢洶洶，內地官員難免對此憂心，故真正通關時間真的難以揣測，外傳有可能延到12月下旬或農曆年前後。