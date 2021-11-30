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周焯華被捕 分析指預示北京整頓澳門賭業

香港新聞組／香港30日電
澳門娛樂大亨周焯華承認在內地非法開賭場 。（取材自微博）
澳門娛樂大亨周焯華承認在內地非法開賭場 。（取材自微博）

澳門近日掀起打擊非法賭博的風暴，當局配合內地的通緝令，逮捕了澳門太陽城集團負責人周焯華。有分析指這可能預示著北京和澳門要整頓澳門賭博業。澳門檢察院昨表示，有充分迹象顯示團夥涉嫌觸犯最高處12年徒刑的領導犯罪集團罪、最高處10年徒刑的參加犯罪集團罪、最高處8年徒刑的清洗黑錢罪及最高處3年徒刑的不法經營賭博罪。

人稱「洗米華」的周焯華除了經營賭場，近十年來，常是香港和澳門媒體的報導人物，而報導議題大都涉及「女人」和「黑幫」。

有分析指出，澳門太陽城集團負責人周焯華被逮捕，這可能預示著北京和澳門要整頓澳門賭...
有分析指出，澳門太陽城集團負責人周焯華被逮捕，這可能預示著北京和澳門要整頓澳門賭博業。（歐新社）

澳門電台昨早報導，澳門司警已偵破以周（焯華）姓男子為首的犯罪集團，拘捕了11人，他們涉嫌不法經營賭博和清洗黑錢，已移送檢察院偵辦。報導引述消息表示，經過超過14小時的偵訊，刑庭法官接納檢方建議，今天清晨6時許將周焯華送往監獄羈押。

內地和澳門當局至今未透露太多有關周焯華跨境經營非法賭博的詳情，但外界十分關注澳門當局是否將他移送內地受審。兩年前，港府修訂移交罪犯條例，內容包括可將香港嫌犯移送內地受審，結果觸發長達一年的「反送中」運動。

另外，周焯華案昨天觸發在香港上市的濠賭股大瀉，7家主要股份單日市值蒸發逾280億港元（約36億美元）。在港上市的太陽城集團股票昨天暫停買賣，周焯華持有34.49%股權的太陽娛樂集團股價大跌30.9%。

本地一些股票分析師認為，周焯華被捕可能預兆著北京和澳門方面要整頓澳門賭博業，對賭業來說，並非好消息。

另據明報報導，澳門檢察院昨晚發出新聞稿公布，涉嫌非法經營賭博及清洗黑錢的周姓商人（即周焯華）已被羈押，同案其餘10名疑犯當中，4人亦被羈押，6人須定期報到及禁止離境。

太陽城集團昨晚發出通告，指旗下凱升替在俄羅斯海參崴的水晶虎宮殿賭場、涉嫌在內地招攬賭客的指控不實。

據濠博新聞資料，長踞榜首的太陽城，10月已讓位予德晉。資深博彩從業員林繼光稱，經過事件後，業界恐「見到（內地客）個個都怕，沒有人敢送房、餐飲優惠招待」，就算尚有東南亞及香港客源，他估計在通關後，業界充其量只回復到疫情前三成左右生意，亦有業界認為，今次案件細節欠奉，令人擔心難以判斷合法及非法經營的界線，恐墜法網。

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