香港立法會選舉 3口岸設投票站名額11.1萬

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 立法會換屆選舉將於12月19日舉行，港府昨日宣布內地香港選民返港投票 的安排。政制及內地事務局局長曾國衛表示，港府將在香園圍、羅湖及落馬洲支線口岸設投票站，並採用全閉環式管理，讓有意投票的選民在預先登記及在48小時內進行核酸檢測後，可豁免檢疫來港投票並馬上折返內地。3個口岸將提供11.1萬個名額，有關選民可於12月1日上午9時至8日下午6時在網上登記。

文匯報報導，曾國衛表示，下月舉行的立法會選舉是完善選舉制度、全面落實「愛國者治港」原則後的第二場重要選舉，亦是規模最大的，選舉成功舉辦對特區及全港市民意義重大，故港府對選舉的各種安排極為重視，務求令選舉公平、公正及誠實，更要做到安全、高效及人性化。

他指出，身在內地的香港居民為數不少，然而兩地在疫情下仍未恢復正常正常通關，故為方便身在內地的香港選民返港投票，港府決定在香園圍、羅湖、落馬洲支線的港深邊境管制區香港一側設投票站，並已得到內地出入境管制部門及內地衛生防疫 管理部門同意，在投票日臨時啟用與香園圍、羅湖、落馬洲支線出入境管制站相對應的蓮塘、羅湖、福田口岸，讓成功登記的選民在符合衛生防疫要求下，可在指定管制站投票站投票後隨即返回內地，豁免內地的集中隔離或醫學監察安排。港府非常感謝內地有關部門作出的相應支持措施。

為確保投票有序進行，曾國衛表示，參與安排的選民必須到網上預先登記，選擇在什麼時段、到哪一個管制站投票站投票。香園圍、羅湖、落馬洲支線3個投票站分別有3.3萬個、4.2萬個及3.6萬個名額，合共11.1萬個名額將以先到先得形式分配。

有關安排適用於任何已登記的地區直選及功能界別選民，而選委會界別選民則不適用，須到設於香港會展的選委會界別專用投票站投票。