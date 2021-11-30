海外煽動投空白選票 香港前立會議員許智峯遭通緝

2021年立法會換屆選舉將於12月19日舉行，選舉事務處過去兩星期為投票站、點票站和中央點票站工作的選舉人員，安排多場實習和模擬情景演練。（中通社）

香港 民主黨前立法會議員許智峯及前區議員丘文俊因為煽動港人在立法會選舉中投白票（空白選票）及不投票 ，昨天遭廉政公署通緝 。

廉署在其官方網站公告通緝許智峯及丘文俊的法庭手令，指他們煽惑他人在立法會選舉投白票及不投票，涉嫌違反選舉（舞弊及非法行為）條例。廉署指出，相關條例適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出；任何人干犯該罪行，一經定罪最高可判處監禁3年及罰款港幣20萬元（約2.5萬美元）。許智峯面對4項控罪，丘文俊則面對8項控罪。

立法會選舉預定12月19日舉行，港府早前修訂選舉條例，規定在選舉期間內藉任何公開活動煽惑另一人在選舉中不投票或投無效票，即屬違法。許智峯月前曾在社交媒體發言，提出「如水計畫」，呼籲港人在立法會選舉當天投白票，「以反制選舉」。

許智峯去年底因觸犯刑事罪被捕，保釋期間潛逃英國，其後轉赴澳洲，他也因此被法院通緝。丘文俊為前新民主同盟召集人兼區議員，早前對外表示，已在英國「流亡」了三個月。

此外，香港親北京的大公報等媒體近期不時批評外來勢力試圖「破壞選舉」，又指香港民意研究所（民研）「企圖左右選舉」，但民研所反駁稱未鼓吹任何行動。

明報報導，針對民研將就立法會選舉發放多輪民意調查結果，並表明涉及選民投票意向的問題，將包括投白票等選項，廉政專員白韞六稱無法排除有關機構違法的可能。

據報導，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，在民調設計問題時，答案要包含所有可能，「投白票、廢票有無可能性先？港府都確認有這個可能性，否則不會設立一條新法例禁止呼籲投白票」。他強調無呼籲別人投白票，只是如實記錄受訪者意向。他說，民調是本著科學精神做。他稱，民研會繼續做有關選舉的民意調查，下次結果於12月3日發布。對於民研連日被建制派及親中報章狙擊，鍾批評對方「亂扣帽子」，重申沒呼籲別人投白票。