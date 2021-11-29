野豬闖香港北角住宅大廈 擾攘4小時被撲殺

本月接連發生多宗野豬傷人事件，香港漁農自然護理署將定期捕捉在市區出沒的野豬及把捕獲的野豬人道毀滅。（中通社資料照片）

月初發生野豬噬傷警員的香港 北角天后廟道，前晚再有一頭重達60公斤的大野豬出沒覓食，因曾被困山坡鐵絲網掙脫致後腳受傷亂竄，驚動居民報警。警員和漁護署人員奉召到場圍捕，野豬則在馬路及多座大廈間逃竄，一度闖入住宅大廈及酒店大堂徘徊，擾攘近4小時至昨日凌晨始被發射麻醉槍制伏抬走，但最終因傷重須人道毀滅。

文匯報報導，25日晚，同在天后廟道亦有一頭大野豬因頭部被卡鐵欄重傷，要人道毀滅。而前晚再有一名外賣員在香港仔田灣邨遭野豬噬傷大腿。

是次闖入住宅大廈大堂的大野豬，長約1米、重達60公斤，雌性。其被警員和漁護署人員圍捕前，右邊後腳已明顯受傷出現疑似骨折，逃竄時一拐一拐，嘴部更有血絲滲出。

前晚約11時，該頭大野豬現身北角天后廟道一帶覓食期間，疑誤闖住宅區，被困在天后廟道42號至60號對開山坡鐵絲網，有住客見狀報警求助。惟在警員及消防員到場時，該野豬已掙脫逃竄到附近18號傲龍軒的大堂，警員即在門外用長盾戒備，「對峙」期間更發現野豬後腳受傷流血，遂通知漁護署盡快派人前來協助。

未幾，野豬離開大堂，衝破警員防線奔至附近的柏傲山，以及進入僑興大廈在大堂徘徊，其後再跑出馬路險撞一輛駛經的士，未幾牠又跑回柏傲山地下一處停車場躲藏。

至昨日凌晨約1時半，該野豬又一度闖入天后廟道9號一間酒店大堂，其後在門外徘徊，酒店職員急忙將玻璃門上鎖，防止其再度闖入。由於該頭野豬一直在多座大廈間來回逃竄，多名手持長盾的警員一直要保持高度戒備，以免其他人接近發生危險。

港府環境局局長黃錦星昨表示，單計本月已出現7宗野豬傷人案件，野豬慣於在市區覓食基本上已是改變其野生習性，希望公眾明白有關風險。漁護署署長梁肇輝表示，港府正研究擴大「禁餵區」範圍，將盡快修訂草案提交立法會審議。