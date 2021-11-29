野豬闖香港北角住宅大廈 擾攘4小時被撲殺
月初發生野豬噬傷警員的香港北角天后廟道，前晚再有一頭重達60公斤的大野豬出沒覓食，因曾被困山坡鐵絲網掙脫致後腳受傷亂竄，驚動居民報警。警員和漁護署人員奉召到場圍捕，野豬則在馬路及多座大廈間逃竄，一度闖入住宅大廈及酒店大堂徘徊，擾攘近4小時至昨日凌晨始被發射麻醉槍制伏抬走，但最終因傷重須人道毀滅。
文匯報報導，25日晚，同在天后廟道亦有一頭大野豬因頭部被卡鐵欄重傷，要人道毀滅。而前晚再有一名外賣員在香港仔田灣邨遭野豬噬傷大腿。
是次闖入住宅大廈大堂的大野豬，長約1米、重達60公斤，雌性。其被警員和漁護署人員圍捕前，右邊後腳已明顯受傷出現疑似骨折，逃竄時一拐一拐，嘴部更有血絲滲出。
前晚約11時，該頭大野豬現身北角天后廟道一帶覓食期間，疑誤闖住宅區，被困在天后廟道42號至60號對開山坡鐵絲網，有住客見狀報警求助。惟在警員及消防員到場時，該野豬已掙脫逃竄到附近18號傲龍軒的大堂，警員即在門外用長盾戒備，「對峙」期間更發現野豬後腳受傷流血，遂通知漁護署盡快派人前來協助。
未幾，野豬離開大堂，衝破警員防線奔至附近的柏傲山，以及進入僑興大廈在大堂徘徊，其後再跑出馬路險撞一輛駛經的士，未幾牠又跑回柏傲山地下一處停車場躲藏。
至昨日凌晨約1時半，該野豬又一度闖入天后廟道9號一間酒店大堂，其後在門外徘徊，酒店職員急忙將玻璃門上鎖，防止其再度闖入。由於該頭野豬一直在多座大廈間來回逃竄，多名手持長盾的警員一直要保持高度戒備，以免其他人接近發生危險。
港府環境局局長黃錦星昨表示，單計本月已出現7宗野豬傷人案件，野豬慣於在市區覓食基本上已是改變其野生習性，希望公眾明白有關風險。漁護署署長梁肇輝表示，港府正研究擴大「禁餵區」範圍，將盡快修訂草案提交立法會審議。
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