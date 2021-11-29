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港立法會選舉 新思維、民主思路聯合分區誓師

香港新聞組／香港29日電
民主思路與新思維28日舉行聯合街站。民主思路召集人湯家驊（左）、出戰九龍東的民主思路陳進雄（中）及新思維主席狄志遠（右）。（取材自臉書）
民主思路與新思維28日舉行聯合街站。民主思路召集人湯家驊（左）、出戰九龍東的民主思路陳進雄（中）及新思維主席狄志遠（右）。（取材自臉書）

距離今屆立法會選舉投票日僅三星期，早前宣布合作的民主思路和新思維，昨天舉行聯合分區誓師活動。民主思路召集人湯家驊形容，目前選舉氣氛不錯，認為若較多人有興趣投票，會對他們選情有利。

香港經濟日報報導，昨天的聯合分區誓師活動，湯家驊和狄志遠先後走訪觀塘、大埔和屯門，分別為出戰九龍東的民主思路陳進雄、出戰新界東北的民主思路黃穎灝，以及出戰新界西北的新思維黃俊瑯拉票。

據了解，民主思路和新思維的選舉宣傳橫額和海報，部分將會印有「雙牌頭」，以顯示加強合作。

過去有部分民主派人士質疑，特首非一人一票普選產生是中央虧欠港人。對於特首林鄭月娥日前批評屬概念錯誤，本身是行會成員的湯家驊表示，普選是《基本法》的承諾，相信中央樂見香港有民主，因此才有人大「831決定」。

他強調，民主思路堅持在「一國兩制」及《基本法》下建立民主政制，但認為目前香港社會環境極度分化，不宜公開討論民主進程，形容現時並非重提政改的最佳時機，強調當務之急是彌補社會分裂。

另據香港01報導，投票率方面，湯家驊提到，今次有數個民主派政黨沒參與選舉，稱投票率低是必然的事，但始終希望有足夠的人出來投票，代表香港社會的聲音。新思維狄志遠稱，他們與建制派最大分別是爭取民主，若支持民主的選民出來投票，他們有勝算。他透露有爭取泛民朋友支持，昨早有屯門前民主黨區議員支持他們落區，相信若更多泛民朋友支持，有取勝機會。

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