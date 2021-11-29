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澳門小賭王花4000萬美元分手「地表最強小三」

香港新聞組／香港29日電
周焯華的太太陳慧玲。（取材自Instagram）
周焯華的太太陳慧玲。（取材自Instagram）

澳門「小賭王」之稱的周焯華本在澳門博彩業起家，並創立太陽城集團於多國開設賭場度假村，亦創立太陽娛樂文化，投資過多部港產片。不過，最廣為人知的是其婚外情，戀上模特兒Mandy Lieu，生下兩女一子，多次登上周刊封面。兩人於2019年分手，傳出周後來支付女方3億港元（約3846萬美元）分手費。

香港01報導，周焯華2007年創立太陽城集團，2008年入主當時的嘉利福控股，公司業務由過去的軟件解決方案及殯儀服務，變成證券金融等，亦在澳洲及歐美等地有育馬及馬匹交易服務，並改名為太陽國際。至今年9月，周焯華向太陽國際主席及執行董事鄭丁港悉數出售所持的太陽國際股權，套現1.43億港元（約1833萬美元）。

周現時仍為太陽城集團主席，旗下有物業、商場管理、酒店及綜合度假村等業務，在俄羅斯、越南、菲律賓等地均有賭場。他亦創辦太陽娛樂文化，旗下有許志安、文詠珊等藝人，亦曾投資多部電影，如《狂舞派》、《翠絲》等。

周焯華最為人熟知的事蹟，應為其私人生活，周焯華與太太陳慧玲結婚多年，2014年有傳媒爆出混血模特兒Mandy Lieu介入，其後周刊經常報道三人關係，而Mandy Lieu更為周生下三名子女，雖然兩人最後在2019年分手，但傳出男方後來支付女方3億港元分手費，並承諾每個月至少去一次英國探望小孩，因此讓Mandy Lieu被稱為「地表最強小三」。

另據明報報導，周焯華在港、菲擁四家上市公司，當中以太陽城集團為主，但他旗下的上市公司多是經營海外業務，今次懷疑涉案的澳門太陽城並沒有上市。

澳門 投資 越南

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