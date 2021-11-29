澳門大亨周焯華承認在內地非法開賭 搜出37萬美元現金

澳門娛樂大亨周焯華（左二）承認在內地非法開賭場 。（中通社）

身價超過14億美元的澳門 娛樂大亨周焯華涉嫌在內地開設賭場，遭浙江溫州法院通緝 。澳門司警昨午證實拘捕11名疑犯，當中包括一名報稱商人的47歲周焯華。經初步盤問，所有疑犯均承認在海外建立非法賭博平台，惟對其他調查包括洗黑錢等指控拒絕合作。警方搜獲大量涉案電腦及300萬澳門元（約37.3萬美元）現金。

明報報導，昨晚周焯華旗下太陽娛樂發公告，表示有關周焯華被溫州公安 調查，由澳門司警協助調查的報導與周焯華個人事務有關。

澳門娛樂大亨周焯華承認在內地非法開賭場 。（取材自微博）

據報導，澳門司警發言人鍾錦良表示，2019年8月獲悉一名姓周的犯罪集團主腦，利用旗下貴賓廳在海外建立非法賭博平台，招攬內地客人，並利用地下錢莊轉移不法資產。該案在2020年4月成為專案調查，以便更深入調查，並於27日採取行動拘捕11名疑犯。除了主腦外，其餘10名疑犯年齡介乎30歲至57歲，主要為涉案公司高層。行動當中，警方搜獲大量涉案電腦、電子儲存裝置及300萬澳門元（約37.3萬美元）現金。

報導稱，司警其後把11名疑犯移送司法機構，被問及疑犯會否移送內地，鍾錦良未正面回應，僅稱將按澳門法律進行。有澳門法律界人士指出，現時澳門與內地未有引渡或移交條款，在澳門的案件完結前，澳門當局應不會把澳門居民移交其他地方。

報導說，鍾錦良則多次強調，是次案件根據澳門當局自主情報及世界各地執法機關交流而得，認為時機成熟故採取拘捕行動，他亦多次表示不了解溫州法院的命令，無法作評論。至於現時有否對其他貴賓廳經營者立案調查，澳門司警稱涉及其他個案，暫未能提供相關資料。

報導引述太陽娛樂昨晚表示，有關報導為周焯華個人事務，強調事件並無對集團的財務狀况、業務或營運產生任何重大影響。26日，周焯華疑涉內地開賭被溫州法院下令拘捕。

報導稱，事實上，早在2019年7月，即澳門司警聲稱展開調查之前，內地已有媒體曾經點名周焯華控制菲律賓和柬埔寨的賭博平台，吸納大批內地賭客，涉及逾兆元人民幣（約逾1558億美元）賭注流向境外。當時周焯華曾高調在澳門開記招，表示沒有被調查。