反送中紀錄片「時代革命」奪金馬獎 網民：香港加油

台灣第58屆金馬獎27日頒獎，最佳紀錄片由香港紀錄片「時代革命」獲獎，導演周冠威透過影片發表得獎感言。（中央社）

香港 導演周冠威執導的「時代革命」昨晚奪得金馬獎最佳紀錄片後，香港網友紛紛留言「感謝台灣 」；片中受訪者「阿爸」表示，這是替香港打氣的一劑最好強心針。

「時代革命」以2019年香港「反送中」運動為背景，透過示威者視角，記錄占領立法會等關鍵衝突事件。周冠威透過影片表示，希望將電影 獻給有良知、有公義及曾為香港流過眼淚的香港人，以及留在香港的人、流亡海外的香港人、甚至是獄中的朋友，「縱使你們沒有機會看到，單單是這部電影，都可以給予一份安慰、一份擁抱」。

曾經被視為反送中平台的連登討論區（LKHKG），立刻有網友發文分享喜訊，躍為最熱門話題。香港網友紛紛留言表達祝賀與感動，許多人「感謝台灣」，並表示「好想看」，因為他們知道在香港肯定看不到「時代革命」了。

「時代革命」獲獎後，立場新聞將新聞於臉書專頁置頂，香港網友也紛紛在其下留言感謝台灣與周冠威，並祝周導平安。許多人表示感動到哭了；有人形容這是「對極權最大的控訴」；還有許多人留言「香港加油」、「台灣加油」。

據眾新聞報導，「時代革命」片中受訪者「阿爸」人在台灣，他接受訪問表示，聽到得獎消息，五味雜陳，說不出話來，但這是「替香港打氣的一劑最好強心針」。「阿爸」哽咽著說，「沒有想到香港這個小島，可以讓世界看見」。現在最希望的，就是留在香港的周導能夠一切安好。

明報報導，42歲的周冠威參與過「霍元甲」等多部電影的製作特輯導演及剪接，2015年執導電影「十年」其中一個故事「自焚者」，其後「十年」獲香港電影金像獎最佳電影。他2019年執導「幻愛」獲金馬獎最佳改編劇本。金馬獎最佳紀錄片的得獎作品，將直接獲奧斯卡金像獎的候選資格。

「時代革命」日前在金馬影展放映第三場，周冠威以視像與觀眾映後座談，提到拍攝期間妻子懷孕，他吸入很多催淚彈，影響到妻子身體，那是他唯一想過放棄的階段；當天有男觀眾自稱片中人，哭訴自己比周冠威懦弱，現已身在台灣，不配做勇武抗爭者，周回應稱他們做過的均有價值，「香港人說了太多『對不起』，但最該說『對不起』的不該是我們，我們不如多說『多謝』」。