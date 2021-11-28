加碼防Omicron 非洲南部8國返港者須隔離21天

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

為防新變種病毒 Omicron入侵，香港 昨日連續第二日收緊措施，港府昨晚宣布，由非洲南部八個高風險地區抵港的香港居民，抵港後首七日必須到竹篙灣檢疫中心隔離，然後才能轉到指定檢疫酒店繼續隔離14天。澳門政府昨晚宣布，11月28日零時起，禁止民航機搭載任何在21天內曾到過南非、波札那等八個非洲國家的人士前來澳門。

大公報報導，最新變種病毒Omicron引起各地警戒，香港政府宣布，除了南非，也將波札那、史瓦帝尼、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克與馬拉威列為高風險地區，非香港居民不能登機來港。而由28日零時起，將進一步加強檢疫和檢測要求，包括安排相關抵港人士先入住檢疫中心七天。

衛生防護中心表示，因應Omicron變種病毒已在世界多地出現，政府須嚴陣以待，採取最嚴格的防疫措施，防止其流入本地社區。政府再次提醒檢疫人士打開酒店房門時須謹記關上房間窗戶及佩戴外科口罩。

此外，香港疫苗 接種率已達七成，公務員事務局局長聶德權昨日表示，現只達到階段性目標，若要與內地及國際通關，相信要八成以上接種率才較安全。港府正在研究是否推出「疫苗護照」至食肆等所有場所。行政會議召集人陳智思表示，疫苗氣泡是全球大方向，港府沒強迫市民接種。

通關露曙光，激勵接種率上升，昨日有超過8000人接種第一針新冠疫苗，創一個月新高。據報導，全國人大常委譚耀宗表示，相信免檢疫措施出台後，應該會鼓勵更多人打針。

此外，香港與內地恢復通關露曙光，市民心情雀躍，近日紛紛辦理回鄉證續期手續。中旅證件多個服務中心，昨日多個預約時段均告爆滿。