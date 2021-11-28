葉劉淑儀再收恐嚇信 港萬警布防12/19立法會選舉

立法會選舉12月19日舉行，警務處處長蕭澤頤表示，當天將動員逾1萬警力確保投票市民安全。圖為蕭澤頤27日在香港警察學院結業典禮檢閱畢業的見習督察和學警。（中通社）

香港 第七屆立法會選舉將於12月19日舉行。警務處處長蕭澤頤昨日表示，警方當天將動員逾1萬警力，以確保投票 市民的安全及整個選舉過程能夠順利完成。政務司司長李家超昨日發表網誌表示，此次選舉是一場有競爭、有質量的選舉，亦是香港重要的歷史時刻，他呼籲選民踴躍投票，選出愛國愛港、德才兼備、為市民謀福祉、履職盡責的立法會議員。

香港文匯報報導，立法會香港島西地區直選1號候選人、新民黨主席葉劉淑儀一周之內第二次收到疑似恐嚇的黃色信件，葉劉淑儀前晚在facebook 中發帖表示，自己傍晚完成宣傳街站後回家，發現再次收到疑似恐嚇的黃色信件，其回郵地址與早前收到的信件相同，她已報警求助。

蕭澤頤表示，對有不法之徒寄恐嚇信的違法行為予以嚴厲譴責，批這種行為不單鬼祟，亦非常幼稚，稱案件已交由有組織罪案及三合會調查科跟進，現階段不便透露詳情。他強調，警方會密切留意事態發展，並進行包括線上及線下情報搜集，一定會全力追查案件。

另據明報報導，港府選舉網站前天上載候選人簡介，需爭取1448名選委會選民支持的51名選委會界別候選人，當中最少有18人在簡介自己時提及「國家」，主要為推動融入國家發展，其中團結香港基金公共政策研究院長黃元山稱「將以國家整體利益、香港長遠福祉」為己任；另有最少9人要維護「國家安全」，基本法委員會副主任譚惠珠早前表示，完善選舉制度並無修改達至雙普選的最終目標，惟沒有選委會候選人在簡介中提「普選」。新民黨陳家珮就提倡，可把內地「民主」模式搬來香港。