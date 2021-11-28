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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

洗米華內地開賭場 遭澳門逮捕調查

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

外號「洗米華」的澳門太陽城集團主席周焯華涉嫌在內地開設賭場，前天被浙江省溫州市人民檢察院批准逮捕，並敦促其盡快投案自首。澳門政府昨日證實，司警昨晨將周焯華和其他涉案人員帶回警局協助調查。

香港文匯報報導，澳門政府昨日表示，收到內地有關部門的通報，指澳門居民、某博彩中介一人有限公司股東周焯華、董事涉嫌成立跨境賭博犯罪集團，非法組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博，參與跨境網絡賭博活動，涉案金額特別巨大，嚴重妨害了國家的社會管理秩序，溫州市人民檢察院依法決定對周焯華批准逮捕。澳門特區警方根據之前刑事偵查所獲的證據，昨晨依法將周焯華及其他涉案人員帶回警局調查。

浙江省溫州市公安局26日發布案情通報指出，2020年7月，溫州市公安局依法對張寧寧等人開設賭場案立案偵查。通報指出，周焯華為中國澳門居民，是澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事。

經查明：2007年以來，周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，又於2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平台。為牟取非法利益，周焯華發展境內人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支援等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動；在中國境內成立資產管理公司，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付；利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務，逐步形成以周焯華為首、張寧寧等人為骨幹的跨境賭博犯罪集團。

澳門 中國 公安

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