羅冠聰在英成立港人組織「香港協會」盼傳承香港歷史和文化

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

前香港 立法會議員羅冠聰近日在英國 成立名為「香港協會」（The Umbrella Community）的全新港人組織，宗旨包括協助港人融入英國、讓英國聽到港人聲音以及傳承香港歷史和文化。

美國自由亞洲電台報導，「香港協會」成立典禮當地時間26日在倫敦舉行，多個在英港人組織代表以及不同領域在英港人出席支持。

「香港協會」4名董事會成員包括目前流亡英國的羅冠聰、香港電影「十年」（本地蛋）導演伍嘉良、關注少數族裔的香港融樂會創辦人王惠芬以及支持港人的英國音樂人馬歇爾（Winston Marshall）。

羅冠聰表示，協會英文名稱The Umbrella Community和會徽上的雨傘元素象徵港人由2014年起展開的抗爭運動，代表香港人的抗爭精神。

他說，協會也以民主、自由和社區共融為核心價值，宗旨除了協助移英港人融入英國社會，也寄望讓英國政府聽到香港人的聲音，同時保留及傳承香港人的語言、歷史和文化，並成為英國和香港之間的橋梁，促進文化交流。

至於協會最終目的，羅冠聰說，是要讓離散港人終有一天可以回到香港這片「應許之地」。

協會計劃在未來3至5年建立實體中心，為有需要港人提供更直接幫助，並讓有共同理念的港人可以認識和互動，讓在英港人不再感到孤單。

北京去年在香港強推國安法後，英國政府自今年1月底開放英國國民海外（British National Overseas，BNO）簽證 申請。

報導引述英國內政部的估計，未來5年將有32萬港人持BNO簽證赴英，加上大批流亡英國的社運人士和公民社會領袖，預計將形成龐大在英港人群體，在英港人團體也將如雨後春筍般出現。