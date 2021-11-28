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香港首辦亞非法協年會 李克強將視像致辭

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

亞洲─非洲法律協商組織（亞非法協）將於11月29日至12月1日舉行年會，並首次在香港特區舉辦。香港特區律政司司長鄭若驊昨在網誌中表示，十分榮幸國務院總理李克強將會在北京以視頻方式出席29日舉行的年會開幕式並致辭。

大公報報導，鄭若驊表示，亞非法協第59屆會議是中國第三次主辦的年會，香港特區首次被指定為主辦地點，這也是李克強總理繼2015年後第二次出席年會的開幕式，充分顯示了中央人民政府對亞非法協的重視。國家願同亞非國家一道，共同維護國際法、促進國際法治。

鄭若驊介紹，亞非法協是唯一橫跨亞非兩大洲的政府間法律諮詢組織，共有47個成員國，提供一個商討交流國際法律事宜的重要平台。亞非法協年會是該組織年度重要活動之一，主要由成員國代表和觀察員參與討論，審視國際法事宜，包括其他國際組織如聯合國國際法委員會正在商討的議題，以及與亞非法協成員國有關的事項，從而加強多邊主義和國家之間在這些領域合作的重要性。

鄭若驊表示，亞非法協在2018年舉行的第57屆年會上批准設立另一個區域仲裁中心的工作計劃，在此之後，亞非法協與中央人民政府同意將區域仲裁中心設立在中國香港，並於今年11月10日簽署了協定。

自1978年以來，亞非法協先後成立了五個區域仲裁中心，首個是位於吉隆坡的亞洲國際仲裁中心，第五個是2007年的內羅畢國際仲裁中心。

鄭若驊說，亞非法協今年將會在香港特區成立第六個區域仲裁中心，這全賴中央人民政府與亞非法協的鼎力支持。

香港的區域仲裁中心將積極融入亞非法協爭議解決體系並積極履行各項職責，將有助鞏固香港作為國際法律、促成交易及爭議解決樞紐的地位。

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