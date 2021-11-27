防新變種病毒Omicron 香港禁非洲8國非港人入境

香港富豪機場酒店日前出現帶有超級變種病毒「Omicron」個案。港府26日公布，禁止非洲8個國家非港人入境。（Getty Images）

南非新發現新冠病毒的超級變種病毒 「Omicron」引起多國警惕，港府昨晚亦宣布限制該區8個國家民眾入境。由於香港 出現兩例帶「Omicron」患者，俄羅斯及瑞士則宣布限制來自部分非洲國家和香港的外國人入境。

南非新發現新冠病毒的超級變種病毒「Omicron」引起多國警惕，圖為26 日從南非約翰尼斯堡出發的旅客查詢航班安排。 （美聯社）

大公報報導，在南非和波札那發現的新型變種病毒「Omicron」，全球已有近百人確診，昨日觸發環球股市急挫，旅遊和航運股首當其衝。香港亦已出現亞洲首兩宗確診個案，港府昨晚緊急宣布，由今日凌晨起，來自南非、波札那、史瓦帝尼、賴索托、馬拉威、莫三比克、納米比亞、辛巴威等非洲南部八個地區的非香港居民，不准入境，防控措施較英國、新加坡、以色列等地剛宣布的措施更嚴格。

香港早前在富豪機場酒店首次發現兩名輸入個案，確診患者帶有「Omicron」變種病毒，與南非等地發現的基因排序十分相似；目前二人至今仍在住院，情況穩定。

在新措施下，於21天內曾逗留該八個地區的非香港居民（包括旅客）不會獲准入境；香港居民則必須已完成疫苗 接種並持認可疫苗接種紀錄，方可登機來港，並於抵港後須在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。

港府將於下周公布具體安排，在機場內可能接觸到海外抵港旅客的人員，將要兩日一檢。

另外，昨日新增四宗輸入個案，包括兩名年齡分別9歲及11歲、由新加坡抵港的男童確診，另外兩名成年人均完成疫苗接種。四人全部來自中風險地區，三人帶有L452R變種病毒。

另據明報報導，感染新型冠狀病毒後風險較高的70歲或以上長者中，尚有逾63萬人未接種疫苗。據悉，為推高接種率，港府正研究擴大疫苗氣泡至所有食肆及表列處所的可行性，即考慮要求食肆、健身室、戲院等顧客最少要打一針，因健康理由無法打針者可例外。港府消息人士稱盼做到「長者要飲早茶、見孫仔就要打針」。

報導引述港府專家顧問許樹昌表示，每4名受染疫的80歲或以上長者便有一人死亡，未來要「開關」就要推高接種率，若對長者太寬鬆，反而害了他們。受影響的業界則憂慮影響生意。