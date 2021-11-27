澳門賭場大亨「洗米華」涉內地開賭場 遭溫州批捕

周焯華被溫州市人民檢察院依法批准逮捕。（取材自微博）

浙江省溫州市公安 局26日發布案情通報指出，指擁有百億身家的澳門 賭場大亨、太陽城集團主席周焯華（綽號「洗米華」），涉嫌在中國 境內開設賭場犯罪行為，情節嚴重。近期，溫州市人民檢察院依法對其批准逮捕，公安機關敦促他盡快投案自首。

香港01報導，通報指出，澳門居民周焯華2007年以來在澳門等地賭場承包賭廳，又於2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平台。為牟取非法利益，周焯華發展境內人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網路賭博活動；

通報指周焯華在中國境內成立資產管理公司，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付；利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨幹，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

截至去年7月，該跨境賭博犯罪集團共發展199名股東級代理，1.2萬多名賭博代理，8萬餘名中國境內賭客會員，涉案金額特別巨大，嚴重妨害了社會管理秩序。

溫州市人民檢察院根據公安機關查明的犯罪事實，依法決定以涉嫌開設賭場罪對犯罪嫌疑人周焯華批准逮捕。公安機關並敦促其盡快投案自首，爭取寬大處理。此外，因涉嫌開設賭場罪等罪名，集團骨幹成員張寧寧等人已由溫州市人民檢察院依法提起公訴。

周焯華出生於澳門，是港澳商人、電影、演唱會投資者，太陽城集團創辦人，曾任廣東省政協委員。他過去背著老婆陳慧玲（洗米嫂）戀上號稱「最強小三」的混血辣模Mandy Lieu，掀起長達六年的「兩女奪米大戰」而成為媒體焦點。