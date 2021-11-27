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港中大學生組織須簽聲明 理大校長要學生「明白界線」

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

長期淪為煽暴播「獨」基地的香港中文大學學生會，10月因拒絕獨立註冊以規避承擔法律責任而宣布解散，中大聯合書院學生會其後亦「照辦煮碗」。該校校長段崇智近日向學生發公開信表示，校方希望與學生保持具建設性的對話和合作，包括探討不同方案以成立一個能充分代表不同學生、並讓各個學生群體都能廣泛參與的新學生組織。中大又表示，新登記學生團體須簽署聲明，承諾該會性質及活動不違反香港法例及大學和學生事務處的指引。

文匯報報導，段崇智向中大學生發出的公開信提到，校方希望與學生保持合作，並探討不同方案以成立一個能充分代表不同學生的新學生組織。他又表示，於多場正式討論會中與學生代表商議了學生組織的過渡性安排，務求在新的學生會組織成立之前，為同學提供支援。

同時，中大網頁「常見問題」一欄，近日更新了相關資訊，列明校方獲得的法律意見清晰指出，由於中大學生會由學生自發組成及管理，而非根據或直接按《香港中文大學條例》組成，因此要求中大學生會須按《社團條例》或《公司條例》註冊成為獨立團體。

中大學生會解散後，學會或屬會有過渡安排。網頁指，新登記學生團體的名稱將為「香港中文大學×××（學會）」，並須簽署聲明承諾該會性質及活動，並不違反香港法例及大學和學生事務處的指引。大學尊重學生團體舉辦活動的權利，前提是所有學生團體的活動必須遵守香港法律，以及大學的政策和程序。

另據香港01報導，「理大圍城」事件兩周年，香港理工大學25日舉行85周年校慶典禮，典禮後加設傳媒答問環節，校長滕錦光回應記者提問時為林大輝致辭解釋，稱「以為當年佔領學校的人是學生是最大誤解」，強調當中和平走出校接受警方登記的逾1000人中，僅40多人為理大學生，相信是因理大鄰近紅磡隧道轉車站，故不少人並非理大學生。被問及對「理大圍城」有何反思，他以英文回答，稱相信可令學生明白界線。

香港

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