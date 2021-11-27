港法院月收20封恐嚇信 前「學民思潮」成員寄自台灣

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 近日再次收到寄自台灣 的恐嚇信，收信人有地方法院和新民黨主席葉劉淑儀；近月來，香港至少收到20封類似可疑信件。

綜合媒體報導，長沙灣派遞局昨早報警求助，表示收到一封寄自台灣的可疑信件；警方到場調查後發現，信件內含肉碎，收件地址是西九龍裁判法院，據悉該信寄往西九龍法院大樓。警方初步調查認為，信件並無危險，但已列作刑事恐嚇案處理，由組織罪案及三合會調查科跟進。

據報導，葉劉淑儀前晚也收到類似寄自台灣的恐嚇信，內藏腐肉，她已報警處理。

商業電台引述消息指出，自10月30日至今，香港至少收到20封內藏粉末或肉碎的恐嚇信，收件地址包括高等法院、區域法院、西九龍及沙田裁判法院，至今沒有人被捕。金鐘高等法院法官及灣仔區域法院法官23日也收到類似可疑信件，警方爆炸品處理課人員曾到場處理，並疏散法院職員。

早前有報導表示，有人以「何歡喜」為名，在社交媒體平台Telegram承認自台灣寄出信件，並自稱「流亡台灣」。警方已掌握「何歡喜」真實身分，指是年約24歲、綽號「芒果」的姓范青年，他於2012年加入「學民思潮」，曾追隨黃之鋒 「反國教」，是前「學民思潮」成員。范其後與黃之鋒「反面」並退出「學民思潮」，加入台灣一個所謂「反共復國」網上組織，曾在網上各社交平台發表極端言論博出位，後來自稱在理大暴動後逃到台灣，現於台灣一間大學就讀社會科學。據了解，香港警方正部署行動遏止寄恐嚇信的惡行。