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愛國教育從娃娃抓起 港警推系列圖書培養兒童愛國守法

記者林則宏／即時報導
圖為香港荃灣朱昌幼稚園小朋友在翻閱《小精英．節日情》圖書。香港中通社
圖為香港荃灣朱昌幼稚園小朋友在翻閱《小精英．節日情》圖書。香港中通社

香港中通社報導，「為培養兒童正向價值觀和守法意識，增強愛國情懷及國民身分認同」，香港警務處葵青警區聯合新界南區內多所幼兒園共同製作《小精英》系列圖書，並透過玩偶劇場等多元化模式，為香港培養守法的新一代。　　

香港警務處葵青警區指揮官謝振中表示，「在青少年形成和確立價值觀的重要時刻，如何全面地建立他們的價值觀十分重要」。他形容，青少年建立價值觀就像穿衣服扣鈕子一樣，如果第一粒鈕子扣錯了，剩餘的鈕子都會扣錯。

「所以人生的鈕子，從一開始就要扣好，我相信愛國守法要從幼兒開始」，謝振中說。

「扣好人生第一粒扣子」，是中共總書記習近平經常用來比喻教育重要性的說法。

2014年5月4日，習近平在北京大學視察時就提出，「青年的價值取向決定了未來整個社會的價值取向，而青年又處在價值觀形成和確立的時期，抓好這一時期的價值觀養成十分重要。這就像穿衣服扣扣子一樣，如果第一粒扣子扣錯了，剩餘的扣子都會扣錯。人生的扣子從一開始就要扣好。」

香港中通社指出，在反送中運動期間，時任警察公共關係科總警司的謝振中每天主持警方記者會，見到很多年輕人「誤入歧途」被捕，深感痛心之餘，更意識到「教育工作要從小抓起，從根開始」。

報導稱，轉任葵青警區指揮官後，謝振中主動聯繫區內的幼兒園了解情況，《小精英》系列圖書構思由此開始。

荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲稱，在與謝振中溝通後，決定製作一本名為《小精英．遊葵青》的圖書，透過小朋友曾去過的景點，吸引他們聆聽和學習正確的價值觀和行為。　　

《小精英．遊葵青》於今年9月正式推出，謝振中認為，《小精英》系列圖書應發展至全港。他表示，第二冊圖書《小精英．節日情》將於12月推出，這本書將以文化和習俗為契機，加強香港青少年國民身分認同，培養他們的公民意識和文化自信。　　

謝振中透露，《小精英．節日情》將在全港十八區約400所幼兒園推出，目前已有約2.5萬名學生申請教材。他強調，「教育要從幼兒開始，我們有責任培養愛國守法的新一代」。

為增強香港兒童的愛國情懷及國民身分認同，香港警務處葵青警區聯合新界南區內多所幼兒...
為增強香港兒童的愛國情懷及國民身分認同，香港警務處葵青警區聯合新界南區內多所幼兒園共同製作《小精英》系列圖書。香港中通社

香港 教育 習近平

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