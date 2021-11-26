陸港免檢通關有望12/10上路 李家超：港康碼將採實名制

香港與內地有望於12月10日左右開始有限度的免檢通關。圖為乘客乘搭航班抵達香港國際機場。（中新社資料照片）

香港 與內地擬於12月10日左右開始有限度的免檢通關，澳門 官員表示，粵港澳三地在通關措施方面會保持一致，若內地與香港可免檢通關，意味澳門與香港也能免隔離通關。

內地疫情防控專家此前結束為期四天的訪港考察。綜合港媒報導，粵港兩地政府舉行第二次對接會議，會後香港政務司司長李家超表示，澳辦副主任黃柳權肯定港府抗疫工作，會議氣氛積極正面，內地專家認為，香港已基本具備通關條件。

李家超說，港府現在將全面準備落實有序通關，包括推出香港健康碼 、口岸流程方案和人手配置。粵港雙方已同意成立專班，包括研究香港與內地健康碼的對接、轉碼及運用問題，以及研究口岸管理、聯防聯控機制等。

澳門衛生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好25日表示，粵港澳三地在通關措施方面會保持一致，若內地與香港可免檢通關，意味澳門與香港也能免隔離通關，若有最新消息會再對外公布。

另據明報報導，李家超表示，通關採用的香港健康碼（簡稱港康碼）將採用實名制，並與「安心出行」的行蹤對接。

被問到通關日期，李家超稱各界熱切期盼通關，坊間提出不同日子，「希望大家明白是有一個過程，通關是一件大事」，實際日子待有決定才公布。

創新及科技局長薛永恒說，港康碼系統已完成開發，正作線上測試，預期12月初上架供試用，下周會詳細介紹。李家超補充，初步構思港康碼將配合安心出行，「一定會是實名制」，會讓使用者過去行蹤與安心出行對接。