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港機場酒店現非洲新變種病毒 全球11例港占兩例

香港新聞組／香港26日電
香港25日新增6宗外地輸入新冠肺炎確診個案，5宗涉及變異病毒株的感染。圖為香港中環街頭人來人往。（中通社）
香港25日新增6宗外地輸入新冠肺炎確診個案，5宗涉及變異病毒株的感染。圖為香港中環街頭人來人往。（中通社）

富豪機場酒店早前爆發酒店內傳播，兩名病人的病毒樣本基因排序十分相似，並帶有源於非洲的新病毒株B.1.1.529，據報該病毒株傳染力不遜另一變種病毒Delta。

綜合媒體報導，衛生署昨日公布在富豪機場酒店戴氣閥口罩的印度籍男子帶B.1.1.529，並傳染對面房住客，成為亞洲首兩宗有紀錄的B.1.1.529個案，住在該印度男子附近房間的12人正再檢疫14日，暫沒相關確診。

在港發現感染B.1.1.529的印度男子所帶病毒由港大作基因排序。港大公共衛生學院教授潘烈文說，由於全球感染B.1.1.529的個案不多，對於其傳染力、對病情的影響等所知甚少；由於其S蛋白有32個基因突變，而不少疫苗是用原始病毒的S蛋白來研發，新病毒株有可能影響疫苗功效，但需進一步研究，他認為外界暫毋須太恐慌。

據報B.1.1.529病毒株威力不遜於變種病毒Delta，目前僅在全球發現11宗病例，有2例在香港。不過衛生防護中心稱，該病毒株對公共衞生影響的科學資料仍然不足，世衛已將此譜系指定為正開展進一步監測的病毒株（Variants Under Monitoring）。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，香港兩宗相關個案沒引起社區爆發，相對不會影響與內地通關，至於其影響會否較Delta變種病毒更大，目前言之尚早。

變種病毒 印度 疫苗

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