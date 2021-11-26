我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山LV搶案嫌犯首次出庭 3男2女販毒前科曝光

熱浪影響幼苗 舊金山灣區聖誕樹「今年變貴了」

李小龍81歲冥誕 尖沙咀銅像重現「唐山大兄」造型

香港特派員李春／香港26日電
香港尖沙咀星光大道的李小龍銅像「穿新衣」，重現李小龍在電影「唐山大兄」中的風采。（ 中新社）
香港尖沙咀星光大道的李小龍銅像「穿新衣」，重現李小龍在電影「唐山大兄」中的風采。（ 中新社）

香港李小龍銅像「著衫」，著的是李小龍生前最愛的香港本土品牌利工民，由之重現李小龍在電影「唐山大兄」中的造型。

香港尖沙咀有條星光大道，道上有百餘香港藝人的手印，但替藝人立銅像只有李小龍、梅艷芳。其中李小龍銅像在2005年竪立，以紀念其65歲冥壽。銅像高兩米，以其電影代表作「龍爭虎鬥」造型塑成。

昨天，香港星光大道李小龍銅像披著上真裝，香港歷史悠久的本土品牌「利工民」與香港李小龍會合作，特製出與銅像等身尺寸汗衫，重現李小龍在電影「唐山大兄」中的造型，以之慶祝李小龍11月27日81歲冥誕。

主辦者說，相關活動是參考比利時首都布魯塞爾之地標le Petit Julien（尿尿小童像）的更衣習俗，希望自本次活動起，在未來日子能夠一直持續進行，將會開放與不同機構、藝術家、設計師等合作，為銅像和星光大道增添色彩，同時為香港旅遊業創作新景點。

曾任李小龍電影創意總監的黃雋溢說，新裝設計靈感取自李小龍電影「唐山大兄」造型，汗衫分有黑白顏色，背面利用同色的線刺繡了「如水」、「無形」的字眼，帶出李小龍的哲學理念。

香港文化博物館將於27日舉行「平凡．不平凡—李小龍」展覽開幕典禮，展出約400件珍貴的李小龍相關展品及相片，讓觀眾從電影、武術、個人修為等方面，回顧這位蜚聲國際的武打巨星傳奇。

李小龍 香港 電影

上一則

港機場酒店現非洲新變種病毒 全球11例港占兩例

下一則

金融反腐砍向「券商二哥」 總座朱毅曾涉IPO發審

延伸閱讀

香港拉警報 2入境旅客帶有「最新變種病毒」

香港拉警報 2入境旅客帶有「最新變種病毒」
香港數名政治人物收到「腐肉信」 貼有台灣郵票

香港數名政治人物收到「腐肉信」 貼有台灣郵票
李小龍81歲冥誕 尖沙咀銅像換上「唐山大兄」造型

李小龍81歲冥誕 尖沙咀銅像換上「唐山大兄」造型
模仿領導人金正恩造型大不敬 北韓禁民眾穿皮大衣

模仿領導人金正恩造型大不敬 北韓禁民眾穿皮大衣

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
李園園從女兒霏兒6個月大時，便帶著她跑外送。（取材自紫牛新聞）

住在外賣箱的女孩長大了 站凳幫爸刷碗療癒300萬網友

2021-11-18 12:00

超人氣

更多 >
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕