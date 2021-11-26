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國泰疑機師人力不足 將減1/3到港客機 載貨不載人

香港特派員李春／香港26日電
香港國泰航空下月起減少客運航班。圖為停泊在香港國際機場的國泰航空客機。（中新社資料照片）
香港國泰航空下月起減少客運航班。圖為停泊在香港國際機場的國泰航空客機。（中新社資料照片）

香港國泰航空宣布，下月起取消約三分之一以閉環執勤模式運作前往香港的客運航班，改為只會載貨，但出境航班不受影響。

國泰航空說，作出這一決定，是因持續受跨境旅遊及營運限制影響，不能如期運作所有已計畫的航班，公司為之正整合下月的客運航班。

國泰航空說，對為顧客節慶假期前出行造成不便致歉，會盡快聯絡受影響顧客，盡量安排他們乘搭同一天抵達目的地的航班。

國泰航空又承諾，亦會盡全力維持客運及貨運航班網絡，儘管疫情持續帶來極大挑戰，仍繼續維持香港及世界各地的客貨運的關鍵連繫。

香港新聞組／香港26日電

晴報報導，有航空業界人士透露，國泰近兩周有逾百機師離職，最早一批在下月離開，相信國泰在有限人力下改以貨運為主力。

據悉，削減航班主要涉及歐洲出發的班次，而下月香港出發航班會維持在620班。

有業內人士指，因香港向國際開關前景不明朗，近兩周再有逾百名國泰機師辭職，連同早前請辭者，首批機師會在下月離開國泰，可預見人手將極度短缺。據悉，國泰已聘用部分早前隸屬港龍的機師，惟因熟習機型訓練需時，故需先抽調原有閉環內機師開貨機。

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