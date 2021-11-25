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港大校委會主席李國章 年底任期屆滿不再續任

香港新聞組／香港25日電
港大校委會主席李國章，今年底任期屆滿後不再續任。（中新社資料照片）
港大校委會主席李國章，今年底任期屆滿後不再續任。（中新社資料照片）

繼校長張翔提早獲續任、醫學院院長梁卓偉請辭後，港大再有人事變動。港大校務委員會主席李國章，將於今年底完成兩任共六年的任期後卸任，由獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）主席王沛詩接任。

香港01報導，王沛詩為大律師，她是行政會議員成員、建制派「班長」廖長江的妻子，身兼多個公職，現任醫管局成員，過去曾擔任僱員補償援助基金管理局主席、平機會委員。

。她於去年3月獲委校委會邀請加入校委會，任期為三年。知情人士指出，王一直都與港大有合作。

76歲的李國章，分別於2016年和2019年兩度委任為港大校委會主席，任期到今年12月31日屆滿。李國章不再續任校委會主席，將交棒予現任港大校委會成員、6月甫上任監警會主席的王沛詩，明年1月1日生效，消息有待港府近期內公布。

有熟悉高等教育的教育界人士認為，相較李國章上任之初，校園政治化環境已有改變，相信王沛詩接任後，港大校委會焦點由以往的危機處理，轉為更專注於策略發展上。

將卸任的李國章曾任中大校長及當時的教育統籌局局長。他於2015年3月獲時任特首梁振英委任為港大校委會成員，當時正值港大副校長任命風波，時任法律學院院長陳文敏獲推薦出任港大副校長（學術與人力資源），但遴選過程膠著，在風眼下被委任為港大校委會成員。

李國章早被質疑有政治任務，而校委會會議的錄音外洩，透露李國章曾在會上質疑陳文敏沒有博士學位，又指其出任法學院院長只因他是「nice guy」（好人）。最終陳文敏被否決出任港大副校長。

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