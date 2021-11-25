再提「版權條例」修訂 港府無意加國安內容

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 十年中兩度提交立法會審議卻最終流產撤回的「版權條例」修訂，再一次提出修例。港府聲言無意在修例中加入國安内容，還要豁免戲仿、諷刺、滑稽及評論時事的作品。

港府商務及經濟發展局長邱騰華昨舉行記者會，公布就香港區權制度更新展開公眾諮詢，諮詢為期3個月至來年2月23日。邱騰華稱，在公眾諮詢文件中，港府建議以2014年的條例草案版本作為基礎，修例建議涵蓋五大範疇，包括保障版權持有人權利、將指定的侵權行為刑事化等。

香港的「版權條例」十年前提出修訂，2011年提交立法會審議時，曾提出規管在YouTube 、facebook等轉播侵權作品，但對二次創作或翻唱作品未予豁免，港府亦可以繞過版權持有人作檢控。因修例條文嚴苛，民間稱之為「網絡23條」，最終未能完成審議。2014年，港府再將修例草案提交立法會，決定將戲仿、諷刺、滑稽、模仿、評論時事等納入豁免範圍，但翻唱歌曲、改詞創作亦不獲豁免，在反對聲音中，港府2016年撤回草案，修例再度流產。

邱騰華稱，當年討論修例時，部分議題時至今日仍然備受關注，包括應否容許合約凌駕豁免、有特定條文處理非法串流裝置和司法封鎖網站等，公眾諮詢期間會繼續研究。由於內地「19規劃」提出，支持香港發展成區域知識產權貿易中心，港府認為現時是適當時機重新推展修例工作。

邱騰華還說，今次修例是以2014年提交立法會的草案為藍本，沒有國家安全相關内容，港區國安法 已經可以處理相關罪行。