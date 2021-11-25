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71歲港星譚詠麟被爆睡小4輪女粉絲 脫褲照曝光

香港新聞組／香港25日電
譚詠麟發聲明闢謠。（取材自微博）
譚詠麟發聲明闢謠。（取材自微博）

71歲香港男星譚詠麟有「校長」之稱，在歌壇為天王級大前輩，不過微博23日晚間冒出一化名「悲傷牛肉麵」的網友，發長文透露自己23歲的女朋友出軌與偶像上床，並公開點名該偶像就是香港歌手譚詠麟。譚詠麟經紀公司則緊急發聲明否認指控，綠帽男繼續PO出譚詠麟在房內的脫褲照，還說「敢再聲明一次我就錘一次。」

男子在房內脫褲照片遭綠帽男PO在微博上爆料是譚詠麟，而網友比對男子腳上球鞋，與過...
男子在房內脫褲照片遭綠帽男PO在微博上爆料是譚詠麟，而網友比對男子腳上球鞋，與過去譚詠麟公開場合穿著相同。（翻攝自微博）

「悲傷牛肉麵」23日晚間於微博發文控訴「一位德藝雙馨的香港愛國男歌手和我女朋友搞在一起」，他憤怒寫道：「在你粉絲面前永遠一副道德至上的樣子，現在看來全是假面，太會裝了！大寫的垃圾！為何你這種品性的藝人在娛樂圈至今日都還活躍在電視節目中，繼續立你藝術家的人設！這個年紀，不愛惜自己的羽毛，睡粉！」

「悲傷牛肉麵」表示，他發現女友早前告訴他去上海住兩天是要找朋友逛街，後來才發現是騙他去和偶像上床，而且女友一直謊稱是歌迷的微信帳號，但其實是男歌手本人。

「悲傷牛肉麵」跟著再控訴男歌手「有老婆還睡粉」、「聽說二房也是粉絲，是睡粉慣犯」，質問「年齡小四輪也睡得下去」等問題，最後直接點名男歌手「失德劣跡藝人譚詠麟」。後續又再貼出一男子飯店房間的背影照，指該男子就是譚詠麟。

網友控訴譚詠麟睡了他的女朋友。(取材自微博)
網友控訴譚詠麟睡了他的女朋友。(取材自微博)

而網上爆出睡粉指控，有網友在譚詠麟24日的發文下直接問道「你真的睡粉了嗎」，也有人提醒他該做出回應，若是謠言支持他採取法律手段。

譚詠麟的經紀公司「香港藝能製作」也在24日晚發出聲明，否認指控內容，「在媒體平台有人發布關於譚詠麟先生的不實消息及報導，藝能公司及譚先生對此作出強烈譴責及否認所述事件」，聲明中也稱「對傷害他個人形象的行為，不會坐視不理，一定採取法律行動。」

不過「悲傷牛肉麵」在「香港藝能製作」發聲闢謠聲明後，晚間又再曝光另一張男子房間照，直酸：「聽說德藝雙馨發聲明了？」

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