我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

港富商劉鑾雄清倉恒大股票 最多曾賺12億 現倒虧逾14億

記者林汪靜／香港25日電
華人置業近日發布公告指出，出售持有中國恒大約7.51億股的授權股份。（取材自每日經濟新聞）
華人置業近日發布公告指出，出售持有中國恒大約7.51億股的授權股份。（取材自每日經濟新聞）

香港地產公司華人置業近日發布公告指出，香港著名富豪劉鑾雄的華人置業日前清倉恒大股票。劉鑾雄2017年到2018年購入中國恒大8.6億股股份，成本約為135.96億港元，此次清倉預計僅能套現22.6億港元，虧損超過110億港元（約14.1億美元）。

每日經濟新聞報導，華人置業公告指出，相關股東已就向董事授予出售授權做出書面批准，以授權出售集團於9月23日（交易時段前）持有的中國恒大約7.51億股授權股份，授權股份占中國恒大於10月31日的已發行股本約5.67%。

華人置業老闆劉鑾雄是香港著名富豪，也是中國恒大董事局主席許家印的多年好友。劉鑾雄夫婦可說是恒大的「忠實粉絲」，曾是中國恒大重要股東，持有中國恒大9%的股份，在中國恒大市值巔峰時期，其帳面最高盈利近百億港元（約近12.8億美元）。2019年底，劉鑾雄夫婦還曾獲得中國恒大人民幣17億元（約20.7億港元、2.6億美元）的分紅。

2017年中國恒大股價異軍突起，年度累計大漲了624.33%，市值最高突破3000億港元，如今劉鑾雄割肉清倉恒大，預計合計將虧損超過110億港元。

早在今年8月，華人置業已經開始出售中國恒大股權。該公司披露，今年8月30日至9月21日期間，華人置業於香港聯交所公開市場出售總共約1.089億股先前出售股份，總代價約為2.465億港元（不包括交易成本）。

公告稱，於最後實際可行日期，華人置業繼續持有中國恒大3.13億股授權股份，占中國恒大集團於10月31日已發行股本約2.36%。

據了解，華人置業在證券方面的投資，大手筆投資了兩個大陸房企「中國恒大」和「佳兆業」，然而，恒大面臨流動性資金問題，今年以來股票大幅下跌。

華人置業表示，集團本已處於充滿挑戰及不確定性的營商環境中，上述問題更讓集團雪上加霜，鑑於集團自今年6月30日以來財務狀況出現重大不利變化，未來前景可能舉步維艱。

恒大集團 中國 華人

上一則

108歲數學家朱良璧逝世 當年論文登國際期刊 為夫棄升遷

下一則

怕忘又怕兒覬覦…老人告訴保母密碼 118萬存款被盜

延伸閱讀

恒大集團賠售恒騰網絡股票 套現109億港元

恒大集團賠售恒騰網絡股票 套現109億港元
恒大祭瘦身計畫減壓 月底前裁併多個部門

恒大祭瘦身計畫減壓 月底前裁併多個部門
挽救恒大 許家印半年變賣70億元私產

挽救恒大 許家印半年變賣70億元私產

為救恒大 中媒曝許家印變賣近11億美元個人資產

為救恒大 中媒曝許家印變賣近11億美元個人資產

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
武漢21歲女生歐陽忻怡，7月簽署器官捐贈協議，沒料到10月罹癌。她死前不停指住眼睛，希望捐出眼角膜助人。（取材自微博）

武漢女大生罹罕癌 臨終前「拚命指眼睛」救了2人

2021-11-18 07:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
李園園從女兒霏兒6個月大時，便帶著她跑外送。（取材自紫牛新聞）

住在外賣箱的女孩長大了 站凳幫爸刷碗療癒300萬網友

2021-11-18 12:00

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光