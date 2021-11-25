港富商劉鑾雄清倉恒大股票 最多曾賺12億 現倒虧逾14億

華人置業近日發布公告指出，出售持有中國恒大約7.51億股的授權股份。（取材自每日經濟新聞）

香港地產公司華人 置業近日發布公告指出，香港著名富豪劉鑾雄的華人置業日前清倉恒大股票。劉鑾雄2017年到2018年購入中國 恒大8.6億股股份，成本約為135.96億港元，此次清倉預計僅能套現22.6億港元，虧損超過110億港元（約14.1億美元）。

每日經濟新聞報導，華人置業公告指出，相關股東已就向董事授予出售授權做出書面批准，以授權出售集團於9月23日（交易時段前）持有的中國恒大約7.51億股授權股份，授權股份占中國恒大於10月31日的已發行股本約5.67%。

華人置業老闆劉鑾雄是香港著名富豪，也是中國恒大董事局主席許家印的多年好友。劉鑾雄夫婦可說是恒大的「忠實粉絲」，曾是中國恒大重要股東，持有中國恒大9%的股份，在中國恒大市值巔峰時期，其帳面最高盈利近百億港元（約近12.8億美元）。2019年底，劉鑾雄夫婦還曾獲得中國恒大人民幣17億元（約20.7億港元、2.6億美元）的分紅。

2017年中國恒大股價異軍突起，年度累計大漲了624.33%，市值最高突破3000億港元，如今劉鑾雄割肉清倉恒大，預計合計將虧損超過110億港元。

早在今年8月，華人置業已經開始出售中國恒大股權。該公司披露，今年8月30日至9月21日期間，華人置業於香港聯交所公開市場出售總共約1.089億股先前出售股份，總代價約為2.465億港元（不包括交易成本）。

公告稱，於最後實際可行日期，華人置業繼續持有中國恒大3.13億股授權股份，占中國恒大集團 於10月31日已發行股本約2.36%。

據了解，華人置業在證券方面的投資，大手筆投資了兩個大陸房企「中國恒大」和「佳兆業」，然而，恒大面臨流動性資金問題，今年以來股票大幅下跌。

華人置業表示，集團本已處於充滿挑戰及不確定性的營商環境中，上述問題更讓集團雪上加霜，鑑於集團自今年6月30日以來財務狀況出現重大不利變化，未來前景可能舉步維艱。