傳香港富豪李嘉誠砸1312萬美元 拍得愛因斯坦手稿

傳李嘉誠投下逾億港元，標得愛因斯坦廣義相對論手稿。（路透）

諾貝爾物理學家獎得主愛因斯坦1913年6月至1914年初撰寫的54頁「廣義相對論」手稿，周二在巴黎佳士得以1170萬歐元（約1億228萬港元、1312萬美元）成交，比拍賣 前估價高出3倍，創下愛因斯坦各類手稿拍賣價新高。港媒報導，據傳買家為香港 富豪、長和系資深顧問李嘉誠。

傳李嘉誠投下逾億港元，標得愛因斯坦廣義相對論手稿。（取材自微博）

報導稱，此次拍賣的手稿共54頁，由愛因斯坦及其好友、瑞士物理學家貝索（Michele Besso）共同撰寫。其中26頁有愛因斯坦的筆跡，另25頁由貝索所寫，其餘3頁則有兩人筆跡。

1913至1914年期間，愛因斯坦與貝索有不少學術合作，這份手稿大部分內容是在1913年6月撰寫，記錄兩人研究「廣義相對論」的過程，稿上有不少錯誤、被畫掉的方程式、更正的計算結果。兩人暫停有關研究後，貝索將手稿帶到義大利。

據報導，這份手稿23日在巴黎佳士得拍賣，佳士得未公開買家身分。據外電報導，愛因斯坦手稿的起拍價為150萬歐元，但很快就超過350萬歐元的估價，最後由兩名競標者通過電話競價，每次加價幅度為20萬歐元，最終以1170萬歐元拍出。

傳李嘉誠投下逾億港元，標得愛因斯坦廣義相對論手稿。（取材自佳士得官網截圖）

報導引述消息稱，買家為李嘉誠，但李嘉誠基金會表示不評論此一事件。

愛因斯坦1915年正式發表「廣義相對論」論文，為物理學界帶來深遠影響，奠定現代宇宙學及GPS導航等技術的基礎。全球目前只有兩份記錄「廣義相對論」起源的手稿，另一份是愛因斯坦在1912年底至1913年初撰寫，現存放在以色列希伯來大學的愛因斯坦檔案館。

傳李嘉誠投下逾億港元，標得愛因斯坦廣義相對論手稿。（取材自佳士得官網截圖）

雖然愛因斯坦並未因相對論而獲得諾貝爾獎 ，但於1921年以量子力學理的重大貢獻，獲頒發諾貝爾物理學獎。

報導指出，李嘉誠2017年香港主權移交20周年時受訪，曾引用愛因斯坦名句：「永不要放棄想做的事，擁有大夢想的人，比知道所有事物的人更具力量」，勉勵年輕人要有夢想。